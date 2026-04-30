King ＆ Prince、4大ドームツアーBlu-ray＆DVDジャケ写・収録内容解禁 密着ドキュメンタリー映像も
【モデルプレス＝2026/04/30】King ＆ Princeの4大ドームツアー・東京ドーム公演の映像を収めたライブBlu-ray・DVD「King & Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜」（6月24日発売）のジャケット写真、収録内容の詳細が公開された。
【写真】キンプリ4大ドームツアー、圧巻パフォーマンス
初回限定盤の特典映像には、ツアーMCのダイジェストやビジュアルコメンタリー、さらにバンテリンドームナゴヤで開催された千秋楽公演でのWアンコールのパフォーマンス映像を収録。そして通常盤の特典映像には、ツアーに密着したドキュメンタリー映像に加え、みずほPayPayドーム福岡で開催された初日公演のダイジェスト、そして「シンデレラガール」他4曲のソロアングル映像が収録される。
本作にはSNSでの再生回数4.5億超えで話題を呼ぶ「Theater」や、「希望の丘」「HEART」などのアルバム収録曲をはじめ、2人体制でのライブとしては初披露となる楽曲、そして「シンデレラガール」「koi-wazurai」などの彼らを代表する人気曲を含む全32曲が収録される。（modelpress編集部）
＜初回限定盤：Blu-ray／2枚組、DVD／3枚組＞
◆ライブ本編
（初回限定盤・通常盤共通）全32曲収録
◆特典映像
MCダイジェスト
・King ＆ Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜
ビジュアルコメンタリー？
・「Magic of Love」Wアンコール映像（King ＆ Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜in Vantelin Dome Nagoya 2026.3.29）
※スペシャルパッケージ仕様（トールサイズデジパック、40Pフォトブック、三方背ケース）
＜通常盤：Blu-ray／2枚組、DVD／2枚組＞
◆ライブ本編
（初回限定盤・通常盤共通）全32曲収録
◆特典映像
・Documentary of King ＆ Prince DOME TOUR 2026 〜 STARRING〜
・King ＆ Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜 in MIZUHO PayPay Dome FUKUOKA 2026.1.17 Digest
Stereo Love／Theater／Moon Lover／koi-wazurai ／LIFE is FUSHIGI／TraceTrace ／HEART／moooove!!／Magic Touch／MEET CUTE／なにもの
・ソロアングル映像「Bounce」「TraceTrace」「シンデレラガール」「MEET CUTE」
※通常トールパッケージ仕様
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◆King ＆ Prince4大ドームツアー Blu-ray＆DVD収録内容解禁
初回限定盤の特典映像には、ツアーMCのダイジェストやビジュアルコメンタリー、さらにバンテリンドームナゴヤで開催された千秋楽公演でのWアンコールのパフォーマンス映像を収録。そして通常盤の特典映像には、ツアーに密着したドキュメンタリー映像に加え、みずほPayPayドーム福岡で開催された初日公演のダイジェスト、そして「シンデレラガール」他4曲のソロアングル映像が収録される。
◆「King ＆ Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜」Blu-ray＆DVD概要
＜初回限定盤：Blu-ray／2枚組、DVD／3枚組＞
◆ライブ本編
（初回限定盤・通常盤共通）全32曲収録
◆特典映像
MCダイジェスト
・King ＆ Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜
ビジュアルコメンタリー？
・「Magic of Love」Wアンコール映像（King ＆ Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜in Vantelin Dome Nagoya 2026.3.29）
※スペシャルパッケージ仕様（トールサイズデジパック、40Pフォトブック、三方背ケース）
＜通常盤：Blu-ray／2枚組、DVD／2枚組＞
◆ライブ本編
（初回限定盤・通常盤共通）全32曲収録
◆特典映像
・Documentary of King ＆ Prince DOME TOUR 2026 〜 STARRING〜
・King ＆ Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜 in MIZUHO PayPay Dome FUKUOKA 2026.1.17 Digest
Stereo Love／Theater／Moon Lover／koi-wazurai ／LIFE is FUSHIGI／TraceTrace ／HEART／moooove!!／Magic Touch／MEET CUTE／なにもの
・ソロアングル映像「Bounce」「TraceTrace」「シンデレラガール」「MEET CUTE」
※通常トールパッケージ仕様
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