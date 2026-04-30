猫との距離が縮まる『可愛がり方』のポイント3つ

1.「近づく」のではなく「待つ」

猫は自分にグイグイこない相手ほど、安心できる存在と感じやすいものです。目は合わせず、距離は詰めすぎないことが、かえって好印象につながります。

「可愛がる＝常に人から関わること」と思いがちですが、ときには適度な距離を取りながら「待つ」ことも大切なコミュニケーション。

猫が自分から近づいてきてくれたときに、そのタイミングで優しく応えてあげることで、自然と信頼は深まっていきます。

2.「あいさつ」から始める

猫から近づいてきてくれたからといって、すぐにベタベタ触ってよいとはかぎりません。特にまだ関係が浅いうちは、段階的に接した方が警戒されにくくなります。

まずは人差し指を猫の鼻先に近づけて、猫流の挨拶をすることから始めましょう。ニオイをかがせて、怪しい者ではないことを確認してもらいます。

また、優しく目を閉じてまばたきをするのも挨拶の1つです。言葉はなくても「敵意がないよ」という気持ちが伝わり、猫の気分次第ではまばたきを返してくれるかもしれません。

3.その猫ならではの「好き」を見つける

基本的な接し方だけでは、猫を十分に満足させることは難しいかもしれません。ここからは、その猫の「好き」をちょっとずつ深掘りしていきましょう。

どんな撫でられ方が好きなのか、どんなおやつがお気に入りなのか、好きなおもちゃは何かを、日々観察して見つけていきます。

同じ猫でも、好みはそれぞれ。筆者が一緒に暮らしている兄弟猫も、血はつながっていても好みは違います。一方はブラッシングが大好きですが、もう一方はどんなに優しくしても苦手な様子です。

満足してもらうためのコツ

日常のお世話をいつもの習慣にすることは、猫の満足度を高めることにつながります。

例えば遊びも、できるときだけするものではありません。猫にとっては狩りの延長のようなものだからこそ、毎日短くてもよいので、必ず時間をつくってあげることが大切です。

もともと猫はルーティンを好み「いつもと変わらないこと」に安心する生き物。筆者の愛猫も、夕飯が終わる頃になると、猫じゃらしがしまってある扉の前に集まるのがすっかり日課になっています。

また「お世話しなきゃ･･･」という義務感は、少なからず猫に伝わってしまうもの。その時間自体をコミュニケーションとして楽しむことが大切です。

気をつけたいNG行為

「うちの猫は、〇〇が好き」と理解することは大切ですが、それを猫が望んでいないタイミングで行ってしまうと、逆効果になることもあります。

例えば、顎の下を撫でられるのが好きな猫でも、熟睡中や食事中にされるのは「今は違う」と感じさせてしまいます。

大切なのは、行動をするタイミング。猫が隣に座ってきたときなど、受け入れてもらえる状況が整っているときに行うのがコツです。

ついやってしまいがちですが、動く手を追いかけるのが好きだからといって、直接手で遊ばせてしまうのも注意したいもの。一見楽しそうに見えても「人の手＝遊び道具」と覚えてしまうことがあります。

タイミングや猫の受け取り方を意識することで、愛情がすれ違うことなく伝えられるでしょう。

まとめ

猫との距離を縮めるために大切なのは、テクニック以上に「その子だけの個性」を尊重する姿勢です。猫はこういうものと決めつけず、その猫に合う関わり方を見つけていくことが、信頼を深める近道になります。

愛情をそのままぶつけるのではなく、待つ姿勢も大切にしながら、焦らずコミュニケーションを積み重ねていきましょう。