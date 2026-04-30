『STAR』5・7放送回のゲスト決定 Snow Manが2週連続出演、Ryosuke Yamada、ROIROMが新曲披露
上垣皓太朗アナウンサーがMCを務めるフジテレビ系音楽番組『STAR』（毎週木曜 後7：00）7日放送回のゲストが決定した。Snow Manが2週連続で出演するほか、Ryosuke Yamada、ROIROMが新曲を披露。こっちのけんと、THE RAMPAGE、マルシィも登場する。
【全身カット】圧倒的なオーラ！スーツでキリッと表情披露の山田涼介
Ryosuke Yamadaは、2ndアルバム『Are You Red.Y?』より「Dive」を披露する。30日の放送に続き、2週連続で出演するSnow Manの最新パフォーマンスにも注目。結成1周年を迎える5月7日に「CLASSIC WAVE」でメジャーデビューするROIROMは、「CLASSIC WAVE」を歌唱する。
こっちのけんとは、Netflixシリーズ『だんでらいおん』の主題歌である「ゴロンとドロン」を披露。ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGE は、映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』の主題歌「BLACK TOKYO」をパフォーマンスする。マルシィは、同局『めざましどようび』2026年度テーマソング「ネバーランド」を歌い上げる。
なお、上垣アナとタッグを組む今回のSTARナビゲーターには、THE RAMPAGEでパフォーマー兼リーダーを務めている陣が就任。トーク力にも定評があり、ラジオパーソナリティやイベントのMCなどでも活躍する陣が、果たして上垣アナとどんな化学反応を見せるのかも見どころになる。
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Ryosuke Yamadaは、2ndアルバム『Are You Red.Y?』より「Dive」を披露する。30日の放送に続き、2週連続で出演するSnow Manの最新パフォーマンスにも注目。結成1周年を迎える5月7日に「CLASSIC WAVE」でメジャーデビューするROIROMは、「CLASSIC WAVE」を歌唱する。
なお、上垣アナとタッグを組む今回のSTARナビゲーターには、THE RAMPAGEでパフォーマー兼リーダーを務めている陣が就任。トーク力にも定評があり、ラジオパーソナリティやイベントのMCなどでも活躍する陣が、果たして上垣アナとどんな化学反応を見せるのかも見どころになる。