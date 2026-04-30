『King ＆ Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜』ジャケット写真＆収録内容が公開
King ＆ Princeが6月24日に発売する、今年開催した4大ドームツアー・東京ドーム公演の映像を収めたライブBlu-ray・DVD『King ＆ Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜』のジャケット写真と、収録内容の詳細が30日、公開された。
【写真】King ＆ PrinceライブBlu-ray・DVD通常版のジャケット写真
先週開催したYouTube LIVEにて、『STARRING』を引っ提げたツアーの東京ドーム公演の映像を収めたBlu-ray・DVD「King & Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜」が発売されることが、King ＆ Princeの2人の口から発表された。
初回限定盤の特典映像には、ツアーMCのダイジェストやビジュアルコメンタリー、さらにバンテリンドーム ナゴヤで開催された千秋楽公演でのWアンコールのパフォーマンス映像を収録。
そして通常盤の特典映像には、ツアーに密着したドキュメンタリー映像に加え、みずほPayPayドーム福岡で開催された初日公演のダイジェスト、そして「シンデレラガール」ほか4曲のソロアングル映像と、盛りだくさんの映像が収録される。
今作にはSNSでの再生回数4.5億回超えで話題を呼ぶ「Theater」や、「希望の丘」「HEART」などのアルバム収録曲をはじめ、2人体制でのライブとしては初披露となる楽曲、そしてもちろん「シンデレラガール」「koi-wazurai」などの彼らを代表する人気曲を含む全32曲が収録される。
【写真】King ＆ PrinceライブBlu-ray・DVD通常版のジャケット写真
先週開催したYouTube LIVEにて、『STARRING』を引っ提げたツアーの東京ドーム公演の映像を収めたBlu-ray・DVD「King & Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜」が発売されることが、King ＆ Princeの2人の口から発表された。
そして通常盤の特典映像には、ツアーに密着したドキュメンタリー映像に加え、みずほPayPayドーム福岡で開催された初日公演のダイジェスト、そして「シンデレラガール」ほか4曲のソロアングル映像と、盛りだくさんの映像が収録される。
今作にはSNSでの再生回数4.5億回超えで話題を呼ぶ「Theater」や、「希望の丘」「HEART」などのアルバム収録曲をはじめ、2人体制でのライブとしては初披露となる楽曲、そしてもちろん「シンデレラガール」「koi-wazurai」などの彼らを代表する人気曲を含む全32曲が収録される。