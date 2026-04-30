Travis Japan、アメリカ旅経た“再会”で涙 松田元太「一生Travis Japan7人で居続けないといけないなと思えた」
7人組グループ・Travis Japan（宮近海斗、吉澤閑也、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、松倉海斗、松田元太）が30日、都内で行われたディズニープラス オリジナルシリーズ『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』先行プレミア試写イベントに登壇した。
【写真】わちゃわちゃ！白熱した勝負を終えたTravis Japan
同番組では、日々多忙を極める7人が、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着。グループにとって特別な場所であるアメリカを舞台に、旅行プランニングの資格を持つ川島の企画のもと、2チームに分かれて雄大な大自然やカルチャーを満喫する。そして旅の最後には、かつて全員で夢を追いかけた街・ロサンゼルスへと向かう。
Team Aの宮近、吉澤、中村、Team Bは七五三掛、松倉、松田にわかれ、最後は川島も含めた7人が再会。予告ではメンバーが語り合いながら涙をみせていることで話題を呼んでいたが、リーダーの宮近は「正直、あの気持ちは言葉にならない瞬間が多かった。それぞれ旅をして再会してってシーンなんですが、なんの涙なのかはひとりひとり違うと思いますし、感じたことは違うと思うんですけど、気持ちが前に出るということはリンクしていた」と回想。
「あの涙は観てもみなさんも言葉にできない気持ちだと思う。それは追って楽しみにしてくれたらうれし〜…」と気持ちを込めて締めると、吉澤は「ひとりごと？」とツッコミ。
松田は「7人が集結するタイミングの瞬間ではあるんですが、そんなにひさびさではなかったんだよね。実際。なんだけど、いざ会うと会えなかった期間が本当にさびしかった。メンバー7人の大切さって言葉では表せない、なにかがすごくひとつにきゅっとまとまった瞬間でもあった。一生Travis Japan7人で居続けないといけないなと思えた」としみじみ。
「みんなが涙したとき、それぞれが発した言葉は心のそこからの言葉だったりするので、あの瞬間はエモかったというかTJで良かったな。ファンの方もTJの良さとはなにか改めて再確認できる。ひとりひとりの表情をみてほしい」と力説していた。5月1日より全10話のうち、初回3話が一挙配信、以降毎週1話ずつ更新。
【写真】わちゃわちゃ！白熱した勝負を終えたTravis Japan
同番組では、日々多忙を極める7人が、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着。グループにとって特別な場所であるアメリカを舞台に、旅行プランニングの資格を持つ川島の企画のもと、2チームに分かれて雄大な大自然やカルチャーを満喫する。そして旅の最後には、かつて全員で夢を追いかけた街・ロサンゼルスへと向かう。
「あの涙は観てもみなさんも言葉にできない気持ちだと思う。それは追って楽しみにしてくれたらうれし〜…」と気持ちを込めて締めると、吉澤は「ひとりごと？」とツッコミ。
松田は「7人が集結するタイミングの瞬間ではあるんですが、そんなにひさびさではなかったんだよね。実際。なんだけど、いざ会うと会えなかった期間が本当にさびしかった。メンバー7人の大切さって言葉では表せない、なにかがすごくひとつにきゅっとまとまった瞬間でもあった。一生Travis Japan7人で居続けないといけないなと思えた」としみじみ。
「みんなが涙したとき、それぞれが発した言葉は心のそこからの言葉だったりするので、あの瞬間はエモかったというかTJで良かったな。ファンの方もTJの良さとはなにか改めて再確認できる。ひとりひとりの表情をみてほしい」と力説していた。5月1日より全10話のうち、初回3話が一挙配信、以降毎週1話ずつ更新。