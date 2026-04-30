Snow Man、フジ音楽番組で新曲披露 ファン感動「カメラワークが神」「9人最高！」
Snow Manが、4月30日放送のフジテレビ系音楽番組『STAR』（毎週木曜 後7：00）に出演。「BANG!!」を披露した。
【動画】9人だ！Snow Man、フジ音楽番組に登場
SNS上では「キター！最高！」「9人だ！かっこよすぎる！」「カメラワークが神」「9人そろっているだけで涙出ちゃう」「9人最高！」などといった感想が相次いで寄せられている。
今回、上垣皓太朗アナとタッグを組む今回のSTARナビゲーターには吉野が就任。THE RAMPAGEではボーカルを担当し、その美貌と透明感のある歌声でファンを魅了する吉野が上垣アナとどんな化学反応を見せるのかにも注目だ。
【動画】9人だ！Snow Man、フジ音楽番組に登場
SNS上では「キター！最高！」「9人だ！かっこよすぎる！」「カメラワークが神」「9人そろっているだけで涙出ちゃう」「9人最高！」などといった感想が相次いで寄せられている。
今回、上垣皓太朗アナとタッグを組む今回のSTARナビゲーターには吉野が就任。THE RAMPAGEではボーカルを担当し、その美貌と透明感のある歌声でファンを魅了する吉野が上垣アナとどんな化学反応を見せるのかにも注目だ。