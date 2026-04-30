時間をかけてわざわざ行った先で行列。ゴールデンウイークで悩みの種となる混雑を避けられるかもしれない“あるサービス”が話題となっています。

【写真を見る】GW混雑を避けたい！ラーメン店で“行列スルーサービス”「あったら助かる人もいる！？」値段は500円から あなたはお金を払う？払わない？

GW各地で混雑 行列回避サービスも

29日から始まった大型連休。きょうは平日ですが、人気観光地の鎌倉には多くの人が訪れていました。

「けっこう混んでるよね、思ったより。歩きづらかった」

「平日、昔よりは結構混んでいる。（店は）並んでいるので、予約をとって来るようにしています」

ゴールデンウイークに避けられないのが、混雑です。



人気観光地でもある東京駅の八重洲地下街。そこにあるラーメン店でも…

記者

「東京駅にあるラーメン店ですが、お昼時ということもあって、ずらーっと行列ができています」

500円で待ち時間が最短1分に？

きょうのお昼時も大行列に！30分ほどの待ち時間が発生していました。新幹線乗り場が近いこともあり、発車時刻に間に合わず、諦めるお客さんも多いとのこと。



こちらのお店では、より多くのお客さんに食べて貰いたいという思いで“あるサービス”を導入しています。

ラーメン豚山 工藤祐二朗さん

「SuiSuiのファストパスの画面を見せていただくと、待ち時間が最短で1分になる」

並ぶ時間を大幅に短くできるSuiSuiを導入！店に設置されているQRコードを読み込み、サイト上で優先チケットを購入すると、行列に並ぶことなく入店ができます。



気になる料金は500円から。お金を払っての行列スキップをお客さんはどう思っているのでしょうか？

時は金なり？「並ぶのも楽しみの一つ」「早く案内してもらえるのはありがたい」

「500円ですか。並ぶのも楽しみの一つでもある。うーんという感じですね」

「どうしてもすごく食べたければ、私の場合は使っちゃうかも」

「ラーメンの半分の値段ですよね、もったいなくてちょっと使えない」

「あってもいいと思う。東京駅なので、急ぐ人は急いでいるだろうし、あったら助かるという方もいるんじゃないかなと」

人によって感想は様々。優先チケットを使う人は少なく、一日に3組から5組ほどだそう。Nスタはきょう、チケットを買った人にも話を聞くことができました。

「（Q.なんで優先チケットを使ったのか？）きょう混んでいて、休憩時間が限られているので、なるべく早く食べられるように。時間はお金で買えないので、その分、早く案内してもらえるのはありがたいなと」

限られた休憩時間を最大限いかすために購入したといいます。



まさに時は金なり？みなさんはどう感じましたか？