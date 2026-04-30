アイドルグループ・ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥが３０日、東京・浅草花やしきで行われた、デビュー３周年を記念した同所の特別企画イベント「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ ３ｒｄ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ『浅草 飴やしき』」（５月１〜８日）の発表会に出席した。

アトラクションからフードまで同所全体をジャックする夜間特別イベントで、７人はこの日、それぞれの衣装をモチーフに着せ替えられた「パンダカー」とともに登場。開幕から全員がメロメロな様子で「カワイイ！」となでまくっていた。同所はパンダカー発祥の地でもあるが、小川奈々子は知らなかったようで、パンダカーで遊んだ幼少期を回想しながら「まさかこの歳になって本家に会えてうれしいです」とユニークに喜んだ。

３周年を迎え今後挑戦したい仕事を問われるとメンバー全員から案があふれ出た。村川緋杏は「全ての女性誌の表紙をジャックしたい」と語り「いっぱい言っとこ！」とメンバーにも提案。小川は「海外での単独公演」とし、南なつは「映画の主題歌」とニヤリ。宮野静は「やっぱ映画じゃない？」と全員での映画出演をもくろみ、桐原美月も「いつか４７都道府県ツアーができたら」と語るなど、全員で夢を膨らませていた。

今後について村川は「“きゃんちゅー”を永久不滅にすること」ときっぱり。「永遠に続くグループにしていけたら」と満面の笑みで生涯現役を宣言していた。