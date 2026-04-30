新人俳優の横須賀京香が、縦型ショートドラマ「青春、暴走中。」（５月２日よりＴｉｋＴｏｋ・Ｉｎｓｔａｇｒａｍ・ＹｏｕＴｕｂｅで配信開始）で主演を務める。横須賀はオスカープロモーションの次世代スター発掘大型オーディション「なつキミプロジェクト２０２５」で、全国約１万５千人の応募の中から初代グランプリに輝いた１２歳の新星だ。

同作は、妄想癖のある主人公が繰り広げる「等身大の葛藤」と「コミカルな妄想」を掛け合わせた恋愛系ショートドラマで、Ｚ世代が「自分ごと」として感情移入しやすい「あるある」が、エンタメ感満載で詰め込まれているという。

初めて演技に挑んだ横須賀は「とても楽しく撮影に臨んだ」と振り返りながらも「コメディーとして演じたつもりだったが、いざ客観的に完成版を見るとそれが感じられず、次回はより意識して演じたい」と反省を口にし、俳優としての覚悟を見せた。

今後の展望は「お芝居をする際に、頭からつま先までその役になりきる役者になりたい。演技だけでなく、いろいろなジャンルで人を惹きつける、誰にもまねできない唯一無二の俳優になれるようがんばりたい」と決意を明かした。