シンガー・ソングライターのｍｉｌｅｔが３０日に自身のインスタグラムを更新。「４月の ＃ｍｉｌｅｔの日 です」と題し自撮りショットなどを披露した。

ｍｉｌｅｔは「体調不良でご心配をおかけしました いまはようやく元気になって、休んでた反動からか激しい曲ばっかりつくってます。私の場合、作る歌は、その時の自分の体調を表しているのかなあ。とか思う」と書き始め、体調が回復したことを報告した。また「最近はゴマつき小魚いわしにハマってて、一日中ずっと食べてる。大容量パック買ったからさ。おすすめだよ。多分健康にいいんじゃない？」などとつづった。さらに「新生活で大変だっていうメッセージをたくさんいただきます。あまり張り詰めすぎず、心をストレーッチしてあげてね」と新生活を始めた人達へメッセージを贈った。

この投稿には「良かったです 回復おめでとうございます」「早くｍｉｌｅｔちゃんに会いたい」「元気になって良かったです！新曲楽しみに待ってます」「めちゃくちゃめちゃくちゃ可愛い」「好きです！！！」などのコメントが寄せられている。