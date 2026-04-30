春ならではの景色が広がり大型連休のおすすめスポットの一つです。安曇野市の国営公園で色とりどりの花が見頃を迎えています。



鮮やかな赤色に…黄色…。安曇野市の国営アルプスあづみの公園堀金・穂高地区です。



寺澤達哉キャスター

「こちらには少し緑が混じり始めたサクラがあります。目線を下に移しますと、色とりどりのチューリップ。今まさに春のバトンが渡されているそんな景色です」





園内には130品種26万球のチューリップが植えられています。今年は、去年より4日早い4月14日に開花し見頃を迎えました。伊那市から「感動しています。きれいで」安曇野市から「色とか品種が種類豊富なので見ていて楽しい。子どもと写真撮りたいなと思い来ました」寺澤達哉キャスター「そしてこちらの菜の花も圧巻ですよね。いま見頃を迎えています」視界いっぱいに広がる黄色の絨毯。6万平方メートルに500万本の菜の花が咲き誇っています。さらには青色の花びらが特徴のネモフィラも満開に。昨シーズンは別の場所で小規模で栽培していましたが好評だったことから今シーズンから本格的に栽培。2000平方メートルに3万2000株が咲いています。埼玉県から「ちょうどいまが一番満開で。長野らしい山と一緒に写真が撮れてよかったです」色鮮やかな花が織りなす春ならではの景色。国営アルプスあづみの公園のチューリップと菜の花、ネモフィラはこの大型連休中は楽しめるということです。