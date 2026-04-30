◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー広島（30日、東京ドーム）

今季初登板を迎えた広島・玉村昇悟投手が、5回1失点で降板となりました。

昨季はキャリアハイとなる6勝をあげるなど、7年目の今季も躍動に期待がかかっていた玉村投手。しかし出遅れ、この日待望の今季初登板を迎えました。

初回には巨人打線を三者凡退に抑える順調な立ち上がり。しかし2回には先頭に対し、菊池涼介選手のグラブをはじく当たりとされ、送りバント、さらには坂本勇人選手のヒットでも1アウト1、3塁とピンチを拡大します。ここで迎えた増田陸選手を追い込むも、センターへの犠牲フライで1失点。先制を許しました。

以降も不運な当たりで幾度となくピンチを迎えるも、無失点に抑える粘投。5回には先頭からの2者連続三振に続いて、ヒットと痛恨のボークで2アウト2塁のピンチを招くも、吉川尚輝選手から空振り三振を奪い無失点でしのぎました。

この日はドラフト同期の持丸泰輝選手とのバッテリーでマウンドにあがった玉村投手。5回87球を投げ、被安打6、奪三振5、ボーク1、1失点という成績でした。なお6回の攻撃では玉村投手、持丸選手ともに代打や代走が送られ、交代となっています。