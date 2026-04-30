北海道小樽市の朝里川温泉スキー場で昨年１２月、男児（当時５歳）がエスカレーターに腕を挟まれて死亡した事故で、スキー場運営会社が設置した第三者委員会は３０日、調査報告書を公表した。

現場責任者が事故当時、エスカレーターの自動停止装置が働かないようにしていた疑いがあると指摘した。

男児は駐車場とスキー場内の施設を結ぶベルトコンベヤー式のエスカレーターの降り口付近で転倒し、機械に腕を巻き込まれた。エスカレーターは異常を探知すると自動停止する仕組みだったが、事故時は作動しなかった。

報告書では、現場責任者がエスカレーターにある複数の安全装置について、降雪や結露による誤作動を避けるため、「一部を無効化していた時期がある」と指摘。降り口付近の安全装置についても事故当日、無効化されていた可能性があるとした。

一方で設備の点検やメンテナンスを責任者に任せきりにし、人手不足から監視員を配置していないなど、組織として「安全に対する認識の甘さがあった」と非難した。

事故を巡っては、道警が業務上過失致死容疑で運営会社などを捜査している。