豪雨で被災し一部区間で運休が続くJR米坂線。



復旧を検討する会議が30日に開かれ新潟県と山形県から地域の負担額などの想定が示されました。



新潟と山形を結ぶ米坂線は2022年の豪雨で被災し、村上市の坂町駅から山形の今泉駅の区間で運休が続いています。



復旧についてJRが提示している運営方法は「JR単独」のほか、一部を自治体が保有する「上下分離方式」、地域が運営するいわゆる「第3セクター」、さらに「バス」への転換の4つです。





30日の復旧検討会議では「JR単独」以外の3つの方法について、新潟県と山形県からそれぞれ自治体やJRを含めた地域全体の負担額の想定が示されました。新潟県側の負担額は物価高を踏まえ「上下分離方式」で最大6億3000万円。「第3セクター」で最大10億3000万円。「バス事業者」への移行で最大1億4000万円となる見込みです。一方、山形県側の負担額は「上下分離方式」で最大10億9000万円。「第3セクター」で最大12億8000万円。「バス事業者」への移行で最大2億8000万円となる見込みです。鉄道の場合は駅舎を利用できるため拠点性が向上する一方、維持管理する組織や事業者の確保が課題に。バスの場合は、停留所の整備や観光地へのアクセスなどに柔軟に対応できる一方、ダイヤの時間が読みにくいなどの課題があげられました。【JR東日本 新潟支社 羽中田 淳 部長】「まもなく発生から4年を迎えようとしている中、これまでの議論や検討を経て、 いろいろな判断材料がそろってきた状況で、これからはしっかりと具現化を目指して議論を進めていきたいと思います」JRは今回の議論をもとに国、県、地域と一体となって課題の解決に向き合うとしています。