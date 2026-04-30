3人が出馬を表明している県知事選挙まで1か月。4月30日、選挙違反の取締本部が設置されました。



県内の各市町村には投票用紙が送られ、県のかじ取り役を決める選挙へ準備が本格化しています。



30日朝、新潟県警に掲げられた選挙違反取締本部の看板。



125人態勢で県内各地の警察署と連携し取り締まりを行います。



前回の知事選では文書違反などによる警告が5件ありましたが検挙はありませんでした。





今回の知事選では今のところ検挙や警告はなく、県警は「買収」や「なりすまし投票」など悪質な違反を重点的に取り締まる方針です。こうした中、新潟市の東区役所には知事選の投票用紙11万3000枚あまりが到着しました。県全体ではおよそ188万枚の投票用紙が送られています。前回の知事選はコロナ禍の影響もあり投票率が49.64パーセントと低迷。過去3番目に低い投票率でした。

今回の知事選ではイメージキャラクターに新潟市出身のフィギュアスケーターでオリンピックの銅メダリストの中井亜美選手が起用されます。



県の選挙管理委員会は若者たちの積極的な投票を呼びかけています。



【県選挙管理委員会 伊井大樹 主任】

「進学とか就職とかで、選挙にまで気が回らない方もいるとは思うんですけど、4年に1度しかない県知事選挙ですので棄権することなく若い方にも投票していただきたいと思います」



県知事選挙は5月14日に告示され31日に投開票が行われます。



（画像提供：（C）ボーディングブリッジ）