北方文化博物館の庭など県内の日本庭園を着物で巡ってもらおうと新たな観光企画が5月1日から始まります。



アンバサダーには新潟にゆかりのあるモデルのローラさんが就任しています。



新緑がやわらかな風に揺れる新潟市の旧斎藤家別邸。



鮮やかな着物に身を包み庭園を散策する人の姿がありました。



4月30日に開かれたのは「にいがた庭園街道」を着物で巡ってもらおうという観光企画の開幕式です。





「にいがた庭園街道」とは新潟市や村上市など県内の9つの市町村にまたがる全長150キロの街道のこと。日本庭園や伝統建築などが集中しています。5月1日から始まる観光企画では街道にある指定の施設を着物で訪れると入館料が割引となったりプレゼントが貰えたりするといいます。開幕式には茶道家や着付け師などが参加しました。＜参加者＞「お茶で着物を着る機会は多いが中々散策する機会はないので」＜参加者＞「着物で来ることで優遇を受けられるイベントはすごくいいと思う」【にいがた庭園街道ネットワーク 吉川真嗣 代表】「自分たちの新潟県を県民自ら盛り上げていこう、春に着物を着て巡ってもらおうという企画です」県内の日本庭園の魅力や着物の産地でもある地域の文化を発信しようと始まるこの観光企画。スペシャルアンバサダーを務めるのはモデルのローラさんです。母親の実家が新潟にあり現在は関川村などで農業に励んでいます。体験した人たちは着物で巡ることで、改めて庭園の魅力を感じていました。＜参加者＞「日本の文化をまさに感じている出で立ちで参加できる」＜参加者＞「じっくり優雅な時間を楽しめる箇所がたくさんありますので‥‥‥簡単に着物を着てみて楽しんでいただきたい」この企画は5月1日から5月31日まで行われます。