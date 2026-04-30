崎陽軒、「横濱チャーハン」の内容変更を発表。鶏が小海老チリソースに「グリンピースを抜いてほしい」
崎陽軒の公式X（旧Twitter）は4月30日に投稿を更新。「横濱チャーハン」の内容変更を発表しました。
【写真】横濱チャーハンの変更内容
6月1日より変更とのこと。原材料や包装資材を取り巻く環境変化や、鶏肉を中心とする原材料・包材の諸経費高騰が理由としています。
この発表にXでは「変更前：鶏のチリソース 変更後：小海老のチリソース 甲殻類アレルギーの方は気を付けないと」「とりあえずグリーンピースはコストダウンのために真っ先に外してください」「鶏&海老と小海老の2対1トレードかよ」「崎陽軒さんはおいしいからこれからも買いますよ」「グリンピースを抜いてほしい・・・」などのコメントが寄せられました。
(文:All About ニュース編集部)
【写真】横濱チャーハンの変更内容
鶏から小海老のチリソースへ同アカウントは「2026年6月1日(月)から『横濱チャーハン』の内容を変更いたします」とつづり、変更後の弁当写真を1枚投稿。これまで「横濱チャーハン」（税込890円）のトッピングに使用していた「海老」がなくなりグリーンピースのみになり、さらに「鶏のチリソース」が「小海老のチリソース」に変わるようです。
この発表にXでは「変更前：鶏のチリソース 変更後：小海老のチリソース 甲殻類アレルギーの方は気を付けないと」「とりあえずグリーンピースはコストダウンのために真っ先に外してください」「鶏&海老と小海老の2対1トレードかよ」「崎陽軒さんはおいしいからこれからも買いますよ」「グリンピースを抜いてほしい・・・」などのコメントが寄せられました。
期間限定販売の商品15日の投稿では「食卓に爽やかな初夏の味覚」として、「おべんとう初夏」「おいしさ長もち あさりシウマイ」「横濱月餅 マンゴー」の発売を告知した同アカウント。6月15日までの限定販売のようです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:All About ニュース編集部)