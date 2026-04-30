かれんな花が新潟の春に彩りを加えています。



「豪農の館」として知られる新潟市の北方文化博物館で見ごろを迎えている藤の花、ことしはこれまでで一番の咲き方だということです。



風に揺れる紫色の花‥‥‥甘く濃厚な藤の香りが中庭を包みます。



新潟市江南区の北方文化博物館では樹齢160年を超える大藤棚が見ごろを迎えていて藤の花を楽しむ人の姿がありました。



ことしは気温の高い日が多かったため、例年より早く開花し現在6分咲きだということです。





帰省中に家族で訪れたというこちらの姉妹は写真撮影を楽しんでいました。＜訪れた姉妹＞「（藤棚の）中で撮った」「めちゃめちゃきれいです」「たまたまインスタグラムで調べて出てきて（両親に）連れてきてもらいました」大藤棚の広さは畳およそ80畳分。外側から内側へと開花が進み5月5日ごろに満開を迎える見込みです。【北方文化博物館 伊藤健也 副館長】「ことしは新しい栄養剤を注入したということもありまして房もふっくらしていますし花の長さも大きく長くなっていますので非常にダイナミックな藤をお楽しみいただけるかなと思います」北方文化博物館で30年以上に渡って藤棚を管理している石井タキさん。ことしは「これまでで一番の咲き方」だと胸をはります。【藤棚を管理 石井タキさん（91）】「特別な活力剤と肥料を去年の倍ほどやりましたので。ことしは今までに一番いいと思います。裏切らないで咲いてくれたからうれしいです。心を潤してくれる魅力を見ていただきたいと思います」北方文化博物館では5月7日から12日にかけて大藤棚のライトアップも行うということです。