「えっ、すご!?」指原莉乃プロデュースアイドル、手作りパンに反響！ 「ガチ天才で感動」「商品化待ってます」
指原莉乃さんがプロデュースするアイドルグループ「≠ME（ノットイコールミー）」のメンバーである落合希来里さんは4月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。手作りのパンを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】ノイミー・落合希来里の手作りパン
ファンからは「えっ、すご!?」「上手すぎる！」「ガチ天才で感動」「パン屋さんに売ってたら買っちゃう！」「天才パン屋さんの開店はいつですか？」「商品化待ってます」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】ノイミー・落合希来里の手作りパン
「天才パン屋さんの開店はいつですか？」落合さんは「うちらまた天才となった」とつづり、3枚の写真を投稿。同じく≠MEのメンバーである尾木波菜さんとのツーショットがあることから、2人でパンを作ったことがうかがえます。パンの表面にはチョコレートソースでポップな顔が描かれており、とてもかわいらしいです。
「オタクのツイートかと思ったら推しメンでワロタ」また、尾木さんはこの投稿を引用し「え！！こんな美味しいパン誰が作ったの！？」と返信。掲載した写真には、≠MEの櫻井ももさんが写っており「私！？」と、テロップが表示されています。これには、落合さんが「こっちでも天才なんかいWWW」と反応したほか「ミームの使い方が上手い笑」「オタクのツイートかと思ったら推しメンでワロタ」といった声が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)