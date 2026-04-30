三原市で見つかった遺体身元は29歳男性 東広島市の事件との関連は・広島
広島県三原市で土の中から遺体が見つかった事件で、身元が29歳の自営業の男性であることが分かりました。
遺体は29日午前、三原市沼田にある会社の敷地内で見つかりました。土の中に埋められ腐敗した状態でしたが、警察は、身元は三原市宮沖の自営業・徳田雅希さん（29）だと明らかにしました。
■近隣住民
「初めてのことだから、ここで起こるとは思っていない。」
「家の近くで、こういうことが起こるのは今までなかったから、ちょっと不安。」
■通報した人
「女性が血まみれで、頭部から血を流している状態で玄関にいて、『助けてください、強盗に襲われました』と。」
助けを求めたのは、川本さんと2人で暮らしていた妻でした。
■川本さんの妻（警察への説明）
「自宅にあった包丁を使って脅された。『2階に上がれ』と言われ灯油をまかれて火をつけられた。」
捜査関係者によると、1階の窓ガラスは割られ、何者かが侵入した形跡があったということです。また、住宅の敷地内には「油のようなもの」が残っていました。
■川本さんを知る人
「物腰的にもやわらかいし、人に恨まれるようなことはなかった。」
警察は70人態勢の捜査本部を設置し、殺人・放火事件として調べを進めていました。そして、2か月以上が経った29日。
■永嶋 凜子 記者
「遺体は、山間にある会社の敷地内から見つかりました。あちらのブルーシートの奥から遺体が見つかったものとみられます。」
東広島の事件を捜査する過程で、三原市に証拠品が埋まっている可能性が浮上。警察が土を掘り起こしたところ、徳田さんのの遺体が見つかりました。
殺害された川本さんの自宅と今回遺体が見つかった場所は、直線距離で約35キロ離れています。近くに住む人によると、1か月ほど前に警察が訪ねてきたといいます。
■三原の住民
「（警察が）『東広島の事件が解決していなくて、捜査しているが（犯人が）見つかっていないので、三原まで手を広げて探しているので、防犯カメラがあるところを全部見させてもらっている』と言ってきた。」
■三原の住民
「通学路みたいな形で（子どもが）近くを通るので、心配だし不安だし、ちょっと気持ちが悪い。早く解決してもらいたい。」
■永嶋凜子 記者
「遺体が見つかってから一夜明けた現場です。警察による現場検証が行われています。」
警察は、徳田さんが何者かに殺害され埋められたとみて調べるとともに、東広島市で殺害された川本さんとの関係などを捜査しています。また5月1日、遺体を司法解剖し、死因などの特定を進めるとしています。
【2026年4月30日午後6時15分 放送】