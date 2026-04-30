広島県三原市で土の中から遺体が見つかった事件で、身元が29歳の自営業の男性であることが分かりました。



遺体は29日午前、三原市沼田にある会社の敷地内で見つかりました。土の中に埋められ腐敗した状態でしたが、警察は、身元は三原市宮沖の自営業・徳田雅希さん（29）だと明らかにしました。



■近隣住民

「初めてのことだから、ここで起こるとは思っていない。」

「家の近くで、こういうことが起こるのは今までなかったから、ちょっと不安。」





発見の端緒となったのは、“別の事件”でした。2月16日未明に、東広島市で起きた住宅火災。この家に暮らす会社役員の川本健一さんが裏庭で死亡しているのが見つかりました。川本さんは、何者かに刃物で首を複数回刺されており、死因は失血死でした。■通報した人「女性が血まみれで、頭部から血を流している状態で玄関にいて、『助けてください、強盗に襲われました』と。」助けを求めたのは、川本さんと2人で暮らしていた妻でした。■川本さんの妻（警察への説明）「自宅にあった包丁を使って脅された。『2階に上がれ』と言われ灯油をまかれて火をつけられた。」捜査関係者によると、1階の窓ガラスは割られ、何者かが侵入した形跡があったということです。また、住宅の敷地内には「油のようなもの」が残っていました。■川本さんを知る人「物腰的にもやわらかいし、人に恨まれるようなことはなかった。」警察は70人態勢の捜査本部を設置し、殺人・放火事件として調べを進めていました。そして、2か月以上が経った29日。■永嶋 凜子 記者「遺体は、山間にある会社の敷地内から見つかりました。あちらのブルーシートの奥から遺体が見つかったものとみられます。」東広島の事件を捜査する過程で、三原市に証拠品が埋まっている可能性が浮上。警察が土を掘り起こしたところ、徳田さんのの遺体が見つかりました。殺害された川本さんの自宅と今回遺体が見つかった場所は、直線距離で約35キロ離れています。近くに住む人によると、1か月ほど前に警察が訪ねてきたといいます。■三原の住民「（警察が）『東広島の事件が解決していなくて、捜査しているが（犯人が）見つかっていないので、三原まで手を広げて探しているので、防犯カメラがあるところを全部見させてもらっている』と言ってきた。」■三原の住民「通学路みたいな形で（子どもが）近くを通るので、心配だし不安だし、ちょっと気持ちが悪い。早く解決してもらいたい。」■永嶋凜子 記者「遺体が見つかってから一夜明けた現場です。警察による現場検証が行われています。」警察は、徳田さんが何者かに殺害され埋められたとみて調べるとともに、東広島市で殺害された川本さんとの関係などを捜査しています。また5月1日、遺体を司法解剖し、死因などの特定を進めるとしています。【2026年4月30日午後6時15分 放送】