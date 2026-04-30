『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「“宅配窃盗”容疑者は現役宅配員 宅配ボックスから数分で…」についてお伝えします。

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警察によりますと、今年2月、熊本市のマンションに住む19歳の女性から、「宅配ボックスからズボンが盗まれました」と通報がありました。

この宅配ボックスは、暗証番号を入力して解錠する仕組みです。

前田清鈴記者（熊本県民テレビ）

「配送業者の男女は、宅配ボックスからわずか数分で荷物を盗んだということです」

今月22日、窃盗の疑いで逮捕されたのは、木下亜美容疑者（35）と、肝付太聖容疑者（25）です。

実はこの2人、同じ配送業者で宅配業務を担当する同僚で、このマンションにも出入りしていたとみられています。

盗まれたズボンは別の業者が配達したもので、宅配ボックスで数日間、取り出されずに残されていたということです。

詳しい手口は明らかになっていませんが、防犯カメラには、宅配ボックスを手当たり次第に開けようとする2人の姿が映っていたといいます。

警察の調べに対し、木下容疑者は容疑を認めていて、肝付容疑者は他の犯行をほのめかす供述もしているということです。

警察は今年1月以降、熊本市中央区を中心に10件以上、同様の被害を確認していて、2人の関与についても調べる方針です。