黒柳徹子、「ハレンチ」を歌う SNS反響「徹子さんすご」「チャーミング」
テレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1:00）が30日放送され、黒柳徹子がちゃんみなの「ハレンチ」を歌う一幕があった。
【写真】徹子に爆笑！和装姿が美しいちゃんみな
この日のゲストは、華やかな和装で登場したラッパー・シンガーソングライター・音楽プロデューサーのちゃんみな。2022年に、徹子と仕事をともにしたというちゃんみなは、当時、食事の約束をしていたエピソードなどを披露。わきあいあいとトークを繰り広げた。
ちゃんみなは「ごあいさつをさせていただいている時に、徹子さんが『ハレンチ』を歌っていらっしゃっていることに衝撃を受けちゃって…」と水を向けると、徹子は上機嫌にその場で「ダダダ…」と一節を披露。
これには、ちゃんみなも顔を覆って爆笑。「本当に作曲してよかったと思いました」と笑顔を見せていた。
このシーンに、Xでは「チャーミング」「徹子さんすご」などの反響が寄せられている。
【写真】徹子に爆笑！和装姿が美しいちゃんみな
この日のゲストは、華やかな和装で登場したラッパー・シンガーソングライター・音楽プロデューサーのちゃんみな。2022年に、徹子と仕事をともにしたというちゃんみなは、当時、食事の約束をしていたエピソードなどを披露。わきあいあいとトークを繰り広げた。
これには、ちゃんみなも顔を覆って爆笑。「本当に作曲してよかったと思いました」と笑顔を見せていた。
このシーンに、Xでは「チャーミング」「徹子さんすご」などの反響が寄せられている。