Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎが３０日、都内で密着ドキュメンタリー「Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ Ｓｕｍｍｅｒ Ｖａｃａｔｉｏｎ！！―７人のアメリカ旅―」（５月１日、ディズニープラスで独占配信）の先行プレミア試写イベントに登壇し、見どころを語った。

本企画は、旅行プランニングの資格を持つ川島如恵留がプラニングを担当。「チームＡ」の宮近海斗、中村海人、吉澤閑也と、「チームＢ」の七五三掛龍也、松田元太、松倉海斗の２チームに分かれて雄大な大自然やカルチャーを満喫している。

チームＢのリーダー・七五三掛は、本イベントのため「今朝美容院に行った」と告白。旅路について「ネイティブアメリカンの歴史やその街の慣習を学びながら旅ができた。僕は普段は携帯をよく触るけど、この旅はほとんど触らず、よりメンバーとコミュニケーションも取れた。普段気づかないメンバーの素敵なところをたくさん発見しました」と充実の表情を見せた。

松倉は、「あんまりリーダーっぽい動きを感じられなかった」と七五三掛をからかいながら、「（２２年に７人で米国留学時は）一心不乱に頑張っていて、そこからデビューし、ワールドツアーなどいろんな経験を経たからこそ、（今作では）勇ましい表情になっている」と胸を張った。松田も「７人の素の姿を見てもらえたら。存分にＴｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎを楽しんで」とアピールした。