Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎが３０日、都内で行われた密着ドキュメンタリー「Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ Ｓｕｍｍｅｒ Ｖａｃａｔｉｏｎ！！−７人のアメリカ旅−」（５月１日からディズニープラスで独占配信）の先行プレミア試写イベントに登壇した。

昨夏に開催したワールドツアー直後の１０日間、米国で夏休みを過ごす７人に密着。本企画は、旅行プランニングの資格を持つ川島如恵留がプラニングを担当。「チームＡ」の宮近海斗、中村海人、吉澤閑也と、「チームＢ」の七五三掛龍也、松田元太、松倉海斗の２チームに分かれ、雄大な大自然やカルチャーを満喫している。

チームＡを代表し、吉澤は「とにかく大自然を感じたのがＡチームだと思う。僕らは普段、家から出ないインドア派が多い。なので、旅を通じてこんなに世界が広いんだと改めて知れた。肩の力抜いて楽しめました」と笑顔で振り返った。

イベントの最後には、７人が「ディズニープラスでトラジャサマバケ、しちゃってもいいですかっ！？」と呼びかけ、会場のファンは「賛成〜！」と息ぴったりに応じ、メンバーカラーのテープが宙に舞った。