俳優の山下智久が３０日、都内で行われた映画「正直不動産」（５月１５日公開、川村泰祐監督）の完成披露試写会に登場した。

累計発行部数４００万部を超える同名漫画が原作で、２０２２年にＮＨＫで連続ドラマ化。ウソがつけなくなってしまった不動産営業マン・永瀬財地（山下）が業界の闇に斬り込む社会派コメディーとして、シーズン２やスピンオフが放送されるなど大きな反響を呼んだ。

山下は、自身にとっての作品の存在について「飾らない自分でいられる場所。役が正直なことをぶちまけてしまうっていうのもあるけど、スタッフ、キャストの皆さんの空気感が温かくて心地いい。（永瀬が勤務する）小川不動産のオフィスに帰りたいって思わせてくれる」とうなずいた。劇中で正直なことしか言えなくなるシーンに吹く“風”もスケールアップしているそうで「アメリカでのロケもありまして、アメリカの扇風機って電圧が違う。日本よりもダイナミックな風を出してもらった。いろんな風を浴びているのも見どころの一つ」とＰＲした。

アドリブシーンも多いことで知られるが、共演した高橋克典から「僕の（台本）には書いてないことをたくさん言われる。（山下は）カットがかかって『すみません』って言えばいいと思ってる」と明かされると、「１０年以上お世話になってるんですけど、どんな球を投げても受け止めてくれる安心感から、ワガママになっちゃいました。正直、最後『ごめんなさい』って言えばいいと思っていたかもしれません」と白状し、会場は笑いに包まれた。