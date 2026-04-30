亀田気象予報士が季節の映像をお届けする「亀ちゃんのかごしま撮った！」です。今回は伊佐市大口から、端午の節句の郷土菓子「あくまき」作りです。元気な高齢者クラブの皆さんが作る、プルンプルンのあくまき。その数、1日で600個です。

鹿児島の郷土菓子「あくまき」作り

こちらは、伊佐市大口の山野地区です。あくまき作りに精を出しているのは、地元の高齢者クラブ「山野幸麗クラブ」の皆さん。

会員の40名は、70代から90代。皆さんお元気です。

600本のあくまきを1日で…

なんと600本のあくまきを1日で作るということで、用意された窯は、14個です。圧巻でした。

あくまきは、灰汁に浸したもち米を竹の皮で包んで炊いた、鹿児島など南九州の郷土菓子です。端午の節句を前に子どもの健やかな成長を願って作られています。

もち米も竹の皮もすべて地元産。窯で3時間炊きますが、火の加減がなかなか難しいそうです。

「風通しを良くしないと！」

炊きあがったあくまき 「今年は特においしい」

炊きあがったあくまきがこちらです。

「あめ色ですねいい色ですね」

「今年は特においしい気がする」

「やわらかいからね」

「いい出来具合！」

（山野幸麗クラブ会長 恵良豊彦さん・72）「元気なうちはみなさん出てくるので、ほかの行事もいろいろやりたい」

私もいただきました。

（亀田気象予報士）「懐かしい味」

あくまきは販売はせず、すべて家族や親せきで召し上がるそうです。

元気の秘訣はみんなで集って語り合うこと。人生の大先輩に学びました。

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