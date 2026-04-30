圧巻…高齢者が1日で600個 鹿児島の郷土菓子「あくまき」作り 伊佐市【亀ちゃんかごしま撮った！】
亀田気象予報士が季節の映像をお届けする「亀ちゃんのかごしま撮った！」です。今回は伊佐市大口から、端午の節句の郷土菓子「あくまき」作りです。元気な高齢者クラブの皆さんが作る、プルンプルンのあくまき。その数、1日で600個です。鹿児島の郷土菓子「あくまき」作り
こちらは、伊佐市大口の山野地区です。あくまき作りに精を出しているのは、地元の高齢者クラブ「山野幸麗クラブ」の皆さん。
会員の40名は、70代から90代。皆さんお元気です。600本のあくまきを1日で…
なんと600本のあくまきを1日で作るということで、用意された窯は、14個です。圧巻でした。
あくまきは、灰汁に浸したもち米を竹の皮で包んで炊いた、鹿児島など南九州の郷土菓子です。端午の節句を前に子どもの健やかな成長を願って作られています。
もち米も竹の皮もすべて地元産。窯で3時間炊きますが、火の加減がなかなか難しいそうです。
「風通しを良くしないと！」炊きあがったあくまき 「今年は特においしい」
炊きあがったあくまきがこちらです。
「あめ色ですねいい色ですね」
「今年は特においしい気がする」「やわらかいからね」 「いい出来具合！」
（山野幸麗クラブ会長 恵良豊彦さん・72）「元気なうちはみなさん出てくるので、ほかの行事もいろいろやりたい」
私もいただきました。
（亀田気象予報士）「懐かしい味」
あくまきは販売はせず、すべて家族や親せきで召し上がるそうです。
元気の秘訣はみんなで集って語り合うこと。人生の大先輩に学びました。
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