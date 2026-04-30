YG、9月に5人組ボーイズグループデビュー予告 TREASURE以来約6年ぶり
【モデルプレス＝2026/04/30】韓国の大手プロダクション「YG ENTERTAINMENT」の公式YouTubeが4月29日に更新された。ヤン・ヒョンソク総括プロデューサーが出演し、9月にボーイズグループがデビューする予定だと明かした。
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YG ENTERTAINMENTは「BABYMONSTER、TREASURE、そして今後デビューする新人アーティストたち YG ENTERTAINMENT発表」と題した動画を公開。動画内でヤン総括PDは、BABYMONSTERやTREASUREの今後のカムバックを伝えた後、新人ボーイズグループについて言及。「前回のインタビューの最後に字幕で、今秋YGの新しいボーイズグループをデビューさせる計画だとお伝えした」と振り返り、「今の予定としては、9月にYGの新しいボーイズグループを紹介するつもりです。皆さんも気になっていらっしゃると思いますが、メンバーの数は5人です」と、具体的なデビュー時期とグループの人数を明かし、最後に「YGが計画している新しいIPや新人アーティストについても順次公開していきます」と発表した。YG ENTERTAINMENTからのボーイズグループ誕生は、2020年にデビューしたTREASURE以来、約6年ぶりとなる。
YG ENTERTAINMENTは、韓国の芸能プロダクション。キャッチコピーは「VIBE THE NEW FLOW」。1996年に歌手のヤンによって、「ヒョン企画」として設立され、HYBE、SMエンタテインメント、JYPエンターテインメントとともに韓国4大芸能事務所の1つとしてK-POP界を牽引している。代表的なアーティストとしてBIGBANG、iKON、BLACKPINK、TREASURE、BABYMONSTERなどが挙げられる。（modelpress編集部）
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◆YG、9月に5人組ボーイズグループデビュー予告
YG ENTERTAINMENTは「BABYMONSTER、TREASURE、そして今後デビューする新人アーティストたち YG ENTERTAINMENT発表」と題した動画を公開。動画内でヤン総括PDは、BABYMONSTERやTREASUREの今後のカムバックを伝えた後、新人ボーイズグループについて言及。「前回のインタビューの最後に字幕で、今秋YGの新しいボーイズグループをデビューさせる計画だとお伝えした」と振り返り、「今の予定としては、9月にYGの新しいボーイズグループを紹介するつもりです。皆さんも気になっていらっしゃると思いますが、メンバーの数は5人です」と、具体的なデビュー時期とグループの人数を明かし、最後に「YGが計画している新しいIPや新人アーティストについても順次公開していきます」と発表した。YG ENTERTAINMENTからのボーイズグループ誕生は、2020年にデビューしたTREASURE以来、約6年ぶりとなる。
◆YG ENTERTAINMENTとは
YG ENTERTAINMENTは、韓国の芸能プロダクション。キャッチコピーは「VIBE THE NEW FLOW」。1996年に歌手のヤンによって、「ヒョン企画」として設立され、HYBE、SMエンタテインメント、JYPエンターテインメントとともに韓国4大芸能事務所の1つとしてK-POP界を牽引している。代表的なアーティストとしてBIGBANG、iKON、BLACKPINK、TREASURE、BABYMONSTERなどが挙げられる。（modelpress編集部）
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