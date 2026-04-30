静岡･大井川鉄道に3月から仲間に加わった「きかんしゃパーシー号」。桜が見頃となった時季には多くの観光客でにぎわいました。



一方、2022年に発生した台風15号の大雨被害で、大井川本線の約半分の区間で不通のままになっています。そんな中…。



（高山 基彦 アナウンサー）

「大井川鉄道は6月1日から井川線を観光列車化し、運賃を大幅に値上げする方針を明らかにしました」





現在、千頭～井川駅間の乗車料金は1340円ですがこれを観光に特化したパッケージ料金片道3500円とする方針です。これは約2.6倍となる計算です。計画は、4月21日、川根本町の全員協議会に報告されましたが…。今週27日･月曜日、町議の有志が、値上げによる乗車数の減少で観光に大きな影響があるとして、大井川鉄道に要望書を提出。値上げ時期の再考、地元への丁寧な説明などを求めました。（川根本町 中原 緑 町議 ）「街の経済が衰退するのではないかという懸念。そして大井川鉄道さん側は、『地域住民は了解している、もうこの件については受け入れている』という、そういう解釈をしていたようですけれども、まだ、地域住民はその料金改定について、それから運行形態の変更について、まだ受け入れていない状況なので、もう1度再考していただきたいという思いです」値上げに対し観光客は…。（観光客 ）「今まで来てる人とかだったら、1300円台から上がるってなると、え、そんなにするの。ってなるとは思うんですけど、新規で行こうと思ってバスとか電車とかがきれいになるんだったら、そういう層の人が多分来るんで、多分そこは気になんないですよ。客層が変わるだけだと思うんですよ」（観光客 ）「しっかり3500円でしたっけ、払って、でもなんかちゃんと整備されてたりするんだったら、それは構わないのかなって思いますけどね」（観光客 ）「リピーター、リピーター。また来たいなというようなことになってくればね。それは別にちょっと高くなってもいいかとは思うけれど、もう１回また来たいという気がちょっと起きなければ、ちょっとね、うん、やはり高くなっちゃうとあれだよね」また井川線を利用する沿線住民は…。（地域住民）「まだ何も話を聞いてなかったのでね、急にってことだったんでね、ちょっとなかなか高いなとは思いますけどね。これから（客が）来てくれるかどうか、上がったので来てくれるかどうかっていうのは心配はありますけれども、なかなかその個人のお客さんは来てくれなくなるのかなって感じで、団体さんがメインになっちゃうのかなって感じは思いますけれどもね、少しね」（地域住民）「多少はそれはしょうがないでしょうけどもね、やっぱりちょっと値上げの幅が大きすぎるんじゃないでしょうか。3500円というのはちょっとどうかと思います。うん、ちょっともうお客さんが減っちゃうんじゃないかと思いますけどね」突如、明らかになった井川線の料金値上げ。その一番の要因について、大井川鉄道は2022年の台風による収益悪化だといいます。（大井川鉄道 経営企画室 加冷 英鵬 係長）「当社で営業できる区間が半分っていうような状況が続いているということは、収益も半分というような状況でございまして、この度、井川線の施策については、会社として収益力を抜本的に改善させるための取り組みであるといったところでございます」観光に特化する一方、“地元の足”としての役割についてはどう考えているのでしょうか？（大井川鉄道 経営企画室 加冷 英鵬 係長）「15年間、地域のご利用のお客様、いわゆる定期利用者のお客様が0名であったというところは社内的には確認が取れている部分ではございます。ただ、定期のお客様がいらっしゃらないイコール地域の利用がないということではございません。我々としては、井川線を維持し、将来にわたってしっかりと維持をさていただいて。注力をしたいという風に考えています」地元住民への対策としては、井川線全区間を2年間1000円で自由に乗り降りできるパスを発行する計画を示しています。そして、将来の観光列車としてのビジョンを聞きました。（大井川鉄道 経営企画室 加冷 英鵬 係長）「例えばですが、日本で唯一のアプト式区間のアトラクションとかかですね。一例としましては、しっかりとアプト式の解説をして、連結作業を皆さんに見ていただいて写真を撮っていただける、そのために停車時間を伸ばしたりだとか、そういったものも考えておりますし、景観が非常に、非常に良い湖上駅。こちらに関しても停車時分を延ばしまして、1回、列車から降車をしていただいてホームの周りをご見学いただけるような…そういった形のダイヤも検討しているところでございます」大井川鉄道では、5月中にも地域への説明会を実施するよう準備を進めています。（スタジオ）（徳増 ないる アナウンサー）改めて、この井川線で計画されていること、何が変わるのか見ていきますと…すべての列車を観光列車化するということなんです。これは単なる移動手段ではなくて、この移動の時間もすべて旅の楽しみとして、旅の目的になるというものなんですが。それによって料金が1340円から3500円ほど…およそ2.6倍となります。鳥海さん、そもそも…観光列車というのはどういうもので、この料金についてもどう思われますか？（コメンテーター 航空･旅行アナリスト 鳥海 高太朗 氏）単なる移動手段というのは、目的地までできるだけ早い方がありがたい…それですが、この観光列車は逆にゆっくり走ることによって景色のいいところで見たり、あとは途中の駅でも停車時間長くして、そこでなにか物を買ったりとか写真を撮ったりとかするというので、乗ること自体が旅の目的で、大井川鉄道の井川線に乗るために、そこまで車で来る人もいるという…そういったような要素がありますけど、今回1340円から3500円で上がるということですが、僕はもうこれは非常に賛成です。というのは、その理由としては、上がった分、何かしら新しいもののサービスしてきますし、今の社長、鳥塚社長というのは…僕は千葉県の「いずみ鉄道」…僕の実家、千葉ですけど、その時からずっと見てきた人ですけど…、アイデアマンなので、彼が（運賃）上げて、何か絶対すると思っているんですよ僕は。なので、そういうところもあるし、あとね、「安い」よりも「高い」方がプレミアム感ついて、「行ってみよう」と。むしろ1340円のものよりも3500円の方がある。インタビューされた人もね、逆に新規のお客さん…まだ来てない人も多いから、まずその差が分からない…というか、3500円でスタートしてもいいし。それよかったら…それも5000円ぐらいになっても…、地元に関しては絶対に落ちるお金は…僕は増えると思います。間違いなく。（徳増 ないる アナウンサー）その付加価値のあたりを見ていきますと、こちらです。観光列車で停車時間は何時に行くのかというと、停車時間を延長するということがあります。例えばこの国内唯一のアフト式列車というところに特化しまして、アプトいちしろ駅では、連結作業を見学したり写真撮影のチャンスを与えるような…その時間を、停車時間を延長するということ。またこちらですね、奥大井湖上駅からの絶景がありますけれども、こちらもホームに降りて見学や写真撮影のための時間を取るということも工夫されているんです。まさに津川さん、観光客へのサービスを増やすということになりますよね。（レギュラーコメンテーター 津川 祥吾 氏）そうですよね。これ本当に絶妙なアイデアだなと私も感心しました。実は鉄道の切符代、これ運賃と言いますけど、運賃を上げるには国の認可が必要で、これ簡単なことじゃないんですよ。でも、今回、運賃はいじらずに付加価値を乗せて、その料金をのせますよって話ですよね。ですから、ここは何とかクリアできそうですし、それで地域の路線が維持できるのであれば国は文句言ってこないと思いますし、その付加価値の中身に、皆さん注目されるんじゃないでしょうかね。（徳増 ないる アナウンサー）その付加価値をたくさん詰め込んだツアーが、早速、実はあす開催予定だということです。大井川鉄道の先ほどのアイデアマン、鳥塚社長の案内で、井川線の解説はもちろんのこと、長島ダムの内部を特別に見学できたり、また、奥大井湖上駅では、絶景とともにコーヒーを堪能できたり。さらにランチはドローンが運んでくる…ということなんですよね。料金は8800円ですが、すでに満席だということです。こういったツアーが増えてくることで、鳥海さん、沿線の影響もありそうですよね。（コメンテーター 航空･旅行アナリスト 鳥海 高太朗 氏）そうですね、わざわざ来てくれるっていうのも多いし、こういう…なにか見られないものが見られる価値が多いんですけど、ただ、さっきの3500円もそうだし、このツアーの8800円も…ちょっと僕、安いと思いますよ。さっきの3500円の内容をダムの写真撮れるとか…そこまで入れたら、やはり5000円とれるでしょと…。だから、この金額って…普通に移動するだけだったら1340円っていうのはあるけど、でも、こんなの入ったら5000円は撮っても全然来ると思いますよ。（徳増 ないる アナウンサー）プレミアム感がありますしね。私たちもその価値を理解して、これからも大井川鉄道井川線…乗って応援したいですね。