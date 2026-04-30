東京・福生市で29日、44歳の男が少年らをハンマーで殴るなどした事件で、警視庁は30日、男を殺人未遂の疑いで公開手配しました。逃走中の息子に、母親は「出てきてほしい」と呼びかけました。

■母親「出てきて」 “ハンマー殴打”男を公開手配

少年をハンマーで殴り殺害しようとした疑いで、30日、高林輝行容疑者（44）が公開手配されました。現在も行方がわかっていません。

高林容疑者の母親は、逃走中の息子に“名乗り出てきてほしい”と願っています。

高林容疑者の母親

「悲しいですよ」

――連絡は？

高林容疑者の母親

「（電話）いれたけど着信拒否」

――逃げてますけど、気持ちは

高林容疑者の母親

「それはもちろん出てきてほしいです」

■混乱に乗じ裏口から…現在も逃走中

29日午前7時半前、「ハンマーを持っている人がいる。1人殴られている人がいる、早く来て」と通報が。

緊迫状態に包まれた東京・福生市の住宅街。男がハンマーで少年を殴り自宅に立てこもったとみられたため、厳戒態勢がしかれました。5人が重軽傷をおった事件を起こしたとみられるのが、高林容疑者です。

通報からおよそ4時間半がたった正午ごろ、警察官らが一斉に突入。しかし、高林容疑者は自宅から姿を消していました。

いつ、どこから、どのように逃走したのか。

捜査関係者によりますと、防犯カメラの捜査で、高林容疑者が自宅の裏口から逃走していたことがわかりました。

逃げたのは午前8時前。家に訪れた警察官にサバイバルナイフを向け、噴霧器のようなもので何かを浴びせ、その混乱に乗じて逃げたといいます。

◇

同じ時間帯の映像には…。

「おら！ 出てこい！」

「裏から入るよ！ 裏から！」

警察官らが裏口にまわる前に、高林容疑者は自宅から逃げたのでしょうか、緊迫したやりとりが住宅街に響いていました。

事件で使われたとみられる、ナイフ・ハンマー・“噴霧器”は全て自宅の中で見つかっているということですが、高林容疑者はいまだ行方をくらましています。

■事件当時の様子について現場にいた母親は…

夜通し警戒が続く中、一夜たった30日、事件当時の様子について現場にいた母親は…。

高林容疑者の母親

「朝早くから（少年たちが）大声出しているから、カッとなってやったんでしょうから」

警視庁によりますと、29日朝、自宅の向かいにある飲食店の前に、10代の男女グループが集まっていました。高林容疑者の母親は「うるさいです」と注意。それでも、静かにならなかったといいます。

何度か注意している時、振り返ると息子の高林容疑者が。母親の制止を振り切り、手に持ったハンマーで少年らに殴りかかったといいます。

◇

高林容疑者の母親

「『オカンが知っている時間より、俺はもっと前にうるさいと思っていたんだよ』と。（息子・高林容疑者は）すごい鍛えているから、筋肉モリモリだから、人を殴ると困るといつも思っている」

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事件直後の高林容疑者をとらえた映像。上下グレーのスエットでマスク姿。手には黒いバッグのようなものを持っています。身長173センチほどで、警視庁が広く情報提供を呼びかけています。

■情報提供警視庁福生警察署042-551-0110