30日、三重県桑名市の伊藤徳宇市長らがハマグリを持って高市早苗総理を表敬訪問した。

【映像】「その手は桑名の焼きハマグリ」答弁の瞬間（実際の様子）

高市総理は6日の参議院予算委員会で、国民民主党の足立康史議員から「（本予算成立前でも）補正予算の編成に走り出せる」と促され、「その手は桑名の焼きハマグリ（その手は食わない）、でございます」と答弁し、話題となっていた。

伊藤市長は答弁の瞬間を中継で見ていたといい、「非常に驚きました。市役所の中のみならず、突然たくさんの連絡が来て、総理が桑名って言ったぞということで、市内の本当に多くの方に反応いただいた発言だったなとびっくりしました」と述べた。

表敬の場では伊藤市長が「漁師の方、仲買の皆さん、販売に携わる皆さんが大変喜び、活気づいた」と述べたところ、高市総理は喜び、政治家の発言によって地域が活性化することを意識した話をしたという。

伊藤市長は高市総理について「非常に発信力も高いですし、三重県と奈良県は隣同士でありますけれども、大変勇気づけられております」と述べ「桑名という街についても、今日もハマグリについて大変ご質問もいただいて、非常に親近感がより湧いた面談になりました」と話した。（ABEMA NEWS）