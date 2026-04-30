エクアドルの元サッカー選手が謎の死…心筋梗塞による病死から一転、“3人の女性”による計画犯罪の可能性
エクアドルの元プロサッカー選手が車内で遺体となって発見され、現地で波紋が広がっている。スペイン『マルカ』が伝えた。
死亡したのは、エメレクなどでプレーした元サッカー選手の59歳カイザー・リバデネイラ氏。同氏の遺体は、エクアドル南部グアヤキルのラ・サイバ地区に駐車されていた車の後部座席で発見された。
地元紙『エクストラ』は、司法解剖の結果について「死因は急性心筋梗塞で、呼吸不全および急性肺水腫を伴っていた」と報じていた。
一方で、警察は事件性の有無を含めて捜査を継続しているという。初期捜査では、同氏が車内で3人の女性から「スコポラミン(別名ブルンダンガ)」と呼ばれる薬物を投与された可能性があるとみられている。この物質は「悪魔の息」とも呼ばれ、中南米で犯罪に使用されるケースが指摘されている。
目撃者によると、車は男性1人と女性3人の計4人で駐車場に到着し、車内で飲酒していたという。その後、自転車に乗った男が現れ、車を始動させようとしたが失敗。最終的にその男と3人の女性は現場を離れ、リバデネイラ氏だけが車内に残されたとされる。
遺体に目立った外傷や争った形跡は確認されていないという。警察は引き続き、死亡に至った経緯の詳細な解明を進めている。
死亡したのは、エメレクなどでプレーした元サッカー選手の59歳カイザー・リバデネイラ氏。同氏の遺体は、エクアドル南部グアヤキルのラ・サイバ地区に駐車されていた車の後部座席で発見された。
地元紙『エクストラ』は、司法解剖の結果について「死因は急性心筋梗塞で、呼吸不全および急性肺水腫を伴っていた」と報じていた。
目撃者によると、車は男性1人と女性3人の計4人で駐車場に到着し、車内で飲酒していたという。その後、自転車に乗った男が現れ、車を始動させようとしたが失敗。最終的にその男と3人の女性は現場を離れ、リバデネイラ氏だけが車内に残されたとされる。
遺体に目立った外傷や争った形跡は確認されていないという。警察は引き続き、死亡に至った経緯の詳細な解明を進めている。