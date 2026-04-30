アーセナルPK判定取り消し、アルテタ監督は怒り「これは間違った判定だ」
UEFAチャンピオンズリーグ準決勝第1戦での判定を巡り、アーセナルのミケル・アルテタ監督が強い不満を示した。英『スカイ』などが伝えている。
アーセナルは29日、敵地でアトレティコ・マドリーと対戦し、1-1で引き分けた。前半44分にFWビクトル・ギェケレシュがPKを決めて先制したものの、後半11分にハンドを取られてPKを献上し、フリアン・アルバレスに同点弾を許した。
試合の大きな争点となったのは後半33分。途中出場のエベレチ・エゼがDFダビド・ハンツコとの接触で倒れ、ダニー・マッケリー主審が一度はPKを宣告。しかし、ビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)の介入でダニー主審が映像で確認を行い、最終的に判定は取り消された。
アルテタ監督はこの判定を厳しく批判。「ロッカールームに戻り、選手たちと話し、PKの場面を見返したが、非常に残念で腹立たしい。なぜなら、あれはルールに反していて、試合の流れを変えてしまうからだ」と語り、「本当に、本当に腹立たしい。明らかな接触があった。判定を下した以上、13回も映像を見返したからといって覆すことはできない。このレベルではまったく受け入れられないものだ。これは間違った判定だ」と強調した。
一方、欧州サッカー連盟(UEFA)はこの判定について声明を発表。「VARは明白かつ重大な誤審の場合にのみ介入する」とする原則を改めて説明した。今回の場面ではVARがレビューを推奨し、主審が複数のリプレーを確認した上でPK取り消しに至った。
さらに、元プレミアリーグ審判のダーモット・ギャラガー氏は『スカイ』で「一つの角度ではファウルに見えるが、別の角度では決定的ではない。PKが与えられた以上、それを覆すには“明白で明確”である必要があるが、そこまでの根拠はなかった」と指摘。判定を覆すには不十分だったとの見解を示している。
アーセナルは29日、敵地でアトレティコ・マドリーと対戦し、1-1で引き分けた。前半44分にFWビクトル・ギェケレシュがPKを決めて先制したものの、後半11分にハンドを取られてPKを献上し、フリアン・アルバレスに同点弾を許した。
試合の大きな争点となったのは後半33分。途中出場のエベレチ・エゼがDFダビド・ハンツコとの接触で倒れ、ダニー・マッケリー主審が一度はPKを宣告。しかし、ビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)の介入でダニー主審が映像で確認を行い、最終的に判定は取り消された。
一方、欧州サッカー連盟(UEFA)はこの判定について声明を発表。「VARは明白かつ重大な誤審の場合にのみ介入する」とする原則を改めて説明した。今回の場面ではVARがレビューを推奨し、主審が複数のリプレーを確認した上でPK取り消しに至った。
さらに、元プレミアリーグ審判のダーモット・ギャラガー氏は『スカイ』で「一つの角度ではファウルに見えるが、別の角度では決定的ではない。PKが与えられた以上、それを覆すには“明白で明確”である必要があるが、そこまでの根拠はなかった」と指摘。判定を覆すには不十分だったとの見解を示している。