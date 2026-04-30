◇セ・リーグ 巨人―広島（2026年4月30日 東京D）

巨人の新助っ人右腕、フォレスト・ウィットリー投手（28＝米国）が30日に出場選手登録され、同日の広島戦（東京D）で来日4度目の先発登板。5回までノーヒットノーランを続けている。

岸田とバッテリーを組んで中12日のマウンドへ。すると、初回から気迫のこもった投球を見せる。

4月7日の前回対戦（マツダ）で2ランを打たれている1番・大盛からナックルカーブで空振り三振を奪うと、早くも雄叫び。昨季のセ・リーグ首位打者である3番・小園もナックルカーブで空振り三振に仕留めるなど、その後も得意のナックルカーブを武器にカープ打線から三振の山を築いていく。

2回には坂倉と勝田から、3回には平川と玉村から三振を奪い、序盤で早くも6奪三振。4回1死から菊池をストレートの四球で歩かせて完全投球は途切れたが、小園を二ゴロ併殺打に仕留めて安打は許さない。

5回も先頭の坂倉からナックルカーブで空振り三振を奪うと、続く野間に四球と盗塁で二塁進塁を許したが、勝田と平川を連続三振。5回で早くも来日初の2桁、10奪三振をマークした。