武豊騎手が４月３０日、滋賀県大津市のラクエドラゴンホースパークで行われた「サラブレッドホースショー ザ・セカンドキャリア」のスペシャルトークショーに出演。ウマ娘プリティーダービーで声優を務める亜咲花さん（エスポワールシチー役）、紫月杏朱彩さん（ブラストワンピース役）、嶋野花さん（ヴィクトワールピサ役）と共演した。

ロブチェンが皐月賞を制したときの秘話を披露。「松山騎手にはオレがワールドプレミアで勝ったから、この馬がいるということかもしれないぞ、と言ったんです」と明かした。２０１８年のデビュー当初から武豊騎手とコンビを組み、１９年に菊花賞を制覇。２１年の天皇賞・春（福永祐一元騎手）でも勝っているが、レジェンドが長距離での才能を開花させ、種牡馬としての一歩を刻んでいた。

今週の天皇賞・春の話になり、「クロワデュノールで北村友一騎手が勝っても、同じことが言えますね」と話すと、場内は笑いに包まれた。父のキタサンブラックは武豊騎手とのコンビでラストランの２０１７年の有馬記念など、６度のＧ１勝利を重ねてきた。

ただ、絶好の３番枠を手にしたアドマイヤテラで、キタサンブラックの息子、クロワデュノールのＧ１連勝を阻止する立場。そして、歴代最多を更新する９度目の天皇賞・春の勝利をつかむか、注目が集まる。