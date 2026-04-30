人気ドラマシリーズ「踊る大捜査」の神田署長役で知られる俳優・北村総一朗さん（90）が2026年4月29日にブログを更新し、ブログ発信をしばらく休止すると報告した。

「暫く休ませていただきます」

北村さんは「ブログ仲間の皆様へ。」と題したブログエントリーを公開し、

「身勝手ながら、一身上の都合によりブログ発信を、暫く休ませていただきます。これ迄長きに渡り拙文を拝読いただき感謝申し上げます。皆様のご健勝をお祈りして、筆を置きます」

一方で「ヒョッコリ戻ってくるつもりです。有り難うございました」とも記している。最後には「追伸」とし、仲間の活動を下記のように告知した。

「芝居好きの仲間の会の名称が決まったようです。『ザ・ホッジポッジ』（ごちゃ混ぜ、寄せ集め）です。この名称はあくまで何か上演する場合にのみ使用され，普段の集団行動は『お芝居中毒の人のための互助会』だそうです。『ザ・ホッジポッジ』の上演の際は、よろしくお願いします」

これまで10年以上にわたり、日常生活や観劇の感想などをブログで発信してきた北村さん。体調についてもたびたび報告しており、13年に前立腺がんで前立腺全摘出手術、22年に喉頭がんでレーザー手術、23年には膵臓がんで重粒子線治療と抗がん剤治療を受けたことを明かし、その後も定期的検査の様子を伝えていた。