トランプ大統領　コミー元FBI長官を「汚職警察官」　長官投稿の『86』に“殺せ”や“捨てる”の意味　脅迫罪起訴取り下げの可能性も

アメリカのトランプ大統領を脅迫したとして起訴されたFBI＝連邦捜査局のコミー元長官について、トランプ大統領が「汚職警察官」などとののしるSNS投稿を行いました。

コミー元長官はFBI時代にトランプ大統領の疑惑の捜査を指揮し、トランプ大統領の政敵として知られています。

トランプ大統領が29日深夜に「『86』はマフィア用語で『殺せ』という意味だ。マフィアは『86しろ！』と言う。『8647』は『トランプ大統領を殺せ』を意味する。最悪な汚職警官のジェームズ・コミーはこのことをよく知っている！EIGHT MILES OUT、SIX FEET DOWN！（8マイル先、6フィート下！）彼はこの件についても、FBIに嘘をついたのではないか？？？絶対そうだ！」と投稿しました。

FBIのコミー元長官は2025年、SNSに数字の「86 47」の形に並べられた貝殻の写真を投稿し、「86」が排除、「47」が第47代大統領であるトランプ大統領を示すことから、司法省は大統領に危害を加える意図があったとして、脅迫の罪で起訴し、コミー元長官は29日、裁判所に初出廷しました。

トランプ大統領は29日の投稿で、「86」は「8マイル先、6フィート下」、つまり、「沖合8マイル先、深さ6フィート下」をあらわし、「誰にも見つからない場所で死ぬ」を意味するフレーズだと説明しています。

ただ、「86」は飲食業界では「捨てる」、「品切れ」などの意味がある事に加え、コミー元長官自身が貝殻を並べたのかなど、他の証拠が一切示されておらず、起訴が取り下げられる可能性が指摘されています。