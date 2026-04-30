Travis Japanが30日、都内で同グループのドキュメンタリー番組「Travis Japan Summer Vacation！！−7人のアメリカ旅−」（5月1日からディズニープラスで配信）先行プレミア試写イベントに出席した。

デビュー前にパフォーマンススキルを磨くため留学した原点の土地、米国で過ごした10日間の“夏休み”に密着番組。配信を前日に控え、七五三掛龍也（30）は「僕自身も盛り上げるために今朝、美容院に行ってきました」とより一層整ったビジュアルでアピール。旅の考案者の川島如恵留（31）は「めちゃくちゃ感動する作品になっています。心して見て欲しいです！」と呼びかけ「この旅を通して7人がどのように成長したのか、どのような未来を一緒に見ることができるようになったのか、最終的にお届けできていたら」と願った。

7人にとって原点の土地・米国を訪れ、当時との変化についても語った。松倉海斗（28）は「メンバーの表情とかが勇ましくなったなと。（デビュー前に）渡米した時はダンスや語学に挑戦していて。デビューして日本でもいろんなお仕事、ワールドツアーを経験していろんな経験をしたからこそ、10日間の旅で勇ましい表情になっているなと思いました」と約5年間での変化を感じ取った。

この言葉を聞いた川島が「元太、ビジュアル勇ましくなったもんね」と松田元太（27）に水を向けると、松田は「ゲーヒー（ヒゲ）がね」とワイルドなビジュアルになったことを告白した。目撃者の七五三掛も証言。「俺の部屋からプールが見えて、そこに元太がタンクトップで太陽浴びていて。ビジュが変わりすぎて元太だと思わなかった」とメンバーでもすぐには認識できないほど現地に溶け込んでいたという。中村海人（29）も「セクシーさが増してた」と共感し、意外な注目ポイント？ を挙げた。

番組ではメンバーが2チームに分かれて雄大な大自然やカルチャーを満喫した。今イベントでは2チームに別れて、それぞれの旅の良さを観客にプレゼン。観客の支持が各チームほぼ互角だったため、川島の一存に委ねた結果、吉澤閑也（30）、宮近海斗（28）、中村のチームAが勝利した。