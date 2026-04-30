交番などで警察官が不在の場合でも、耳が不自由な人が手話オペレーターを通じて通報や相談ができるサービスが県内で5月1日から導入されます。



交番などで警察官が不在の場合、設置された電話で各警察署に連絡する必要がありますが、耳が不自由な人にとっては大きなハードルでした。



■入澤芽生記者

「こちらのQRコードをスマートフォンで読み取ると、手話オペレーターにつながります。」



自身のスマートフォンのカメラを使い手話で話すことで、手話オペレーターを通じて最寄りの警察署の警察官に用件が伝わり、双方向のやりとりができるようになります。



■県警本部地域課 川瀬芳幸地域捜査官

「(手話リンクサービス導入で)交番・駐在所の利便性がまたひとつ向上することになると思います。手話リンクを活用していただいて、警察と情報のやり取りに大きく役立ってもらえればと思います。」



県内294カ所の交番や派出所などにQRコードが設置され、5月1日からサービスが利用できるということです。