最大で12連休となる、今年のゴールデンウイーク。

あいにくの空模様となった30日も、長崎市の観光地では連休を楽しむ人の姿が見られました。

30日の県内は、広い範囲で雨となりましたが、世界遺産の構成資産のひとつ「大浦天主堂」や「グラバー園」に続く道 “グラバー通り” には、全国各地から訪れた観光客の姿がありました。

（東京から）

「東京から。初めての九州なので、おいしいものを食べて、ゆっくり温泉も浸かって楽しみたい」

（山形から）

「この辺りと、あしたはハウステンボス(に行く)。おいしいものを食べて仲良くいければいい」

（千葉から）

「(今年は)9連休。きょうはグラバー園と出島に行って、ハウステンボス。ミッフィーとエヴァ(のアトラクション)が出来ているそうなので、その辺を見に来た」

全国の15歳～79歳までの5000人を対象に行われた調査では、今年のゴールデンウイークの予算は平均で「2万7660円」。

物価高や中東情勢などが影響し、去年より約1600円減っているそうです。

（岩崎本舗グラバー園店 木納 裕里子さん）

「ゴールデンウイーク中のイベントが長崎は多いので、いろいろな人が来て、(長崎が)にぎやかになればいい」

5月1日は天気が回復する見通しで、観光や食べ歩きなども楽しめそうです。