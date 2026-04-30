掃除の負担が激減！ ヒューバス「キッチン 排水口ネットホルダー」が“画期的”といえるワケ
家事の中でも、特に後回しにしてしまいがちなのが「キッチンの排水口周り」の掃除ではないでしょうか。放置すれば不衛生になると分かっていても、あの独特のヌルヌルや臭いに触れるのは気が重いものです。
特に厄介なのが、ゴミ受けカゴのお手入れ。ストッキングタイプのネットをかぶせていても、カゴ自体の細かい網目に小さな食べかすが入り込み、それをブラシで一つひとつかき出すのは大変な手間がかかります。
そんな悩みを解決し、家事の時短を実現してくれる注目のアイテム「ヒューバス キッチン用 マグネット排水口ネットホルダー」（楽天市場で税込3080円）をご紹介します。
▼金属プレート
サビや腐食に強い「特殊ステンレス」を採用。水回りで毎日使うものだからこそ、耐久性は重要なポイントです。
▼マグネット
さびにくい「フェライト磁石」を使用しています。驚くほど磁力が強く、ネットをしっかりと固定してくれます。
▼フタ
銀イオン抗菌剤が配合されており、衛生面にも配慮されています。水に浮きにくく、ズレにくい設計なのもうれしい仕様です。
国内特許取得済みで、現在は国際特許も出願中という、まさに「ありそうでなかった」逸品です。
▼1.ネットをセットする
お手持ちの排水口ネットをマグネットにかぶせます。強力な磁石で固定するため、メーカーを問いません。上部がゴムになっていないタイプでも使用可能です。
▼2.金属プレートで挟む
上から金属プレートを重ね、マグネットと金属プレートでネットを挟み込みます。
▼3.排水口に置く
そのまま排水口にセットすれば完了です。大きなゴミが出る調理時はフタを外し、細かいゴミだけのときはフタをして使用するなど、状況に合わせて使い分けができます。
捨てるときは、金属プレートとマグネットを離してネットを取り出すだけ。掃除すべき「カゴ」自体が存在しないため、日々のお手入れは最小限の汚れを落とすだけで済みます。
「金属プレートの設置スペース：181mm以上
マグネットの設置スペース：138mm以上
マグネットに干渉しない深さ：9mm以上」
排水口の掃除が「うそのように楽になる」このネットホルダー。道具を工夫することで、不快な家事を心地よい習慣へと変えることができます。これまでの掃除の概念を覆す画期的なアイテムで、清潔なキッチンを賢くキープしてみませんか。
(文:矢野 きくの)
特に厄介なのが、ゴミ受けカゴのお手入れ。ストッキングタイプのネットをかぶせていても、カゴ自体の細かい網目に小さな食べかすが入り込み、それをブラシで一つひとつかき出すのは大変な手間がかかります。
無駄をそぎ落とした「3つのパーツ」のこだわりこの製品は非常にシンプルな作りですが、それぞれのパーツに長く清潔に使うための工夫が詰まっています。
▼金属プレート
サビや腐食に強い「特殊ステンレス」を採用。水回りで毎日使うものだからこそ、耐久性は重要なポイントです。
▼マグネット
さびにくい「フェライト磁石」を使用しています。驚くほど磁力が強く、ネットをしっかりと固定してくれます。
▼フタ
銀イオン抗菌剤が配合されており、衛生面にも配慮されています。水に浮きにくく、ズレにくい設計なのもうれしい仕様です。
国内特許取得済みで、現在は国際特許も出願中という、まさに「ありそうでなかった」逸品です。
「キッチン用 マグネット排水口ネットホルダー」の使い方従来の「カゴを洗う」という工程がなくなるだけで、使い勝手はここまでシンプルになります。
▼1.ネットをセットする
お手持ちの排水口ネットをマグネットにかぶせます。強力な磁石で固定するため、メーカーを問いません。上部がゴムになっていないタイプでも使用可能です。
▼2.金属プレートで挟む
上から金属プレートを重ね、マグネットと金属プレートでネットを挟み込みます。
▼3.排水口に置く
そのまま排水口にセットすれば完了です。大きなゴミが出る調理時はフタを外し、細かいゴミだけのときはフタをして使用するなど、状況に合わせて使い分けができます。
捨てるときは、金属プレートとマグネットを離してネットを取り出すだけ。掃除すべき「カゴ」自体が存在しないため、日々のお手入れは最小限の汚れを落とすだけで済みます。
導入前にチェックしたい設置サイズご自宅のキッチンに設置可能か、あらかじめ以下のサイズに当てはまるかをご確認ください。
「金属プレートの設置スペース：181mm以上
マグネットの設置スペース：138mm以上
マグネットに干渉しない深さ：9mm以上」
排水口の掃除が「うそのように楽になる」このネットホルダー。道具を工夫することで、不快な家事を心地よい習慣へと変えることができます。これまでの掃除の概念を覆す画期的なアイテムで、清潔なキッチンを賢くキープしてみませんか。
(文:矢野 きくの)