キッチンの排水口掃除といえば、できればやりたくないという人も多い家事です。それを解決してくれる画期的な商品が、ヒューバスの「キッチン用 マグネット排水口ネットホルダー」。実際に使った感想をご紹介します。

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家事の中でも、特に後回しにしてしまいがちなのが「キッチンの排水口周り」の掃除ではないでしょうか。放置すれば不衛生になると分かっていても、あの独特のヌルヌルや臭いに触れるのは気が重いものです。

特に厄介なのが、ゴミ受けカゴのお手入れ。ストッキングタイプのネットをかぶせていても、カゴ自体の細かい網目に小さな食べかすが入り込み、それをブラシで一つひとつかき出すのは大変な手間がかかります。

そんな悩みを解決し、家事の時短を実現してくれる注目のアイテム「ヒューバス キッチン用 マグネット排水口ネットホルダー」（楽天市場で税込3080円）をご紹介します。

無駄をそぎ落とした「3つのパーツ」のこだわり

この製品は非常にシンプルな作りですが、それぞれのパーツに長く清潔に使うための工夫が詰まっています。


▼金属プレート
サビや腐食に強い「特殊ステンレス」を採用。水回りで毎日使うものだからこそ、耐久性は重要なポイントです。

▼マグネット
さびにくい「フェライト磁石」を使用しています。驚くほど磁力が強く、ネットをしっかりと固定してくれます。

▼フタ
銀イオン抗菌剤が配合されており、衛生面にも配慮されています。水に浮きにくく、ズレにくい設計なのもうれしい仕様です。

国内特許取得済みで、現在は国際特許も出願中という、まさに「ありそうでなかった」逸品です。

「キッチン用 マグネット排水口ネットホルダー」の使い方

従来の「カゴを洗う」という工程がなくなるだけで、使い勝手はここまでシンプルになります。

▼1.ネットをセットする

お手持ちの排水口ネットをマグネットにかぶせます。強力な磁石で固定するため、メーカーを問いません。上部がゴムになっていないタイプでも使用可能です。

▼2.金属プレートで挟む

上から金属プレートを重ね、マグネットと金属プレートでネットを挟み込みます。

▼3.排水口に置く

そのまま排水口にセットすれば完了です。大きなゴミが出る調理時はフタを外し、細かいゴミだけのときはフタをして使用するなど、状況に合わせて使い分けができます。

捨てるときは、金属プレートとマグネットを離してネットを取り出すだけ。掃除すべき「カゴ」自体が存在しないため、日々のお手入れは最小限の汚れを落とすだけで済みます。

導入前にチェックしたい設置サイズ

ご自宅のキッチンに設置可能か、あらかじめ以下のサイズに当てはまるかをご確認ください。

「金属プレートの設置スペース：181mm以上
マグネットの設置スペース：138mm以上
マグネットに干渉しない深さ：9mm以上」

排水口の掃除が「うそのように楽になる」このネットホルダー。道具を工夫することで、不快な家事を心地よい習慣へと変えることができます。これまでの掃除の概念を覆す画期的なアイテムで、清潔なキッチンを賢くキープしてみませんか。
(文:矢野 きくの)