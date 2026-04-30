Travis Japanが30日、都内でディズニープラスのドキュメンタリー番組「Summer Vacation！！」（5月1日配信開始）の先行プレミアイベントに出席した。

国内外の旅行の企画などができる国家資格「総合旅行業務取扱管理者」を保有するメンバー川島如恵留の企画のもと、デビュー前に武者修行した米国で“10日間の夏休み”を楽しむ姿が映される。川島は「Travis Japanが僕たちの原点の地を旅することで自分自身大自然、知らない文化と向き合い、その先に見える7人の姿に注目できるようにプランニングしたつもり。この旅を通して7人がどのように成長したのか、そしてどのような未来を一緒に見ることができるようになったのかを最終的にお届けできていたらとてもうれしい」と思いを語った。「めちゃくちゃ感動する作品になっています。ぜひ一緒に旅している気分で一緒に盛り上げていってもらえたら」とアピールした。

宮近海斗、中村海人とともに旅した吉澤閑也は「僕たちはとにかく大自然を感じたと思う。動物しかり、山登ったり、いろんな大自然に触れた。僕たち3人は普段は家から出ないスタンス、インドア派が多い。大自然に触れてこんなに世界広いんだっていうのを改めて知れた。本当に夏休みだった、肩の力抜いて旅が出来たので本当にうれしかった」と振り返った。

7人が集まり、メンバー皆が涙する場面も。松田元太は「7人が集結するタイミングのシーン。一生7人で居続けなきゃいけないなと思えた。TJでよかったと思った。ファンの方もTJの良さを再確認できると思う」と旅をへて改めてグループへの思いが強くなったことを話した。