韓国の人気デュオ・東方神起のユンホが今年７月、デビュー後初のソロコンサート「Ｕ−ＫＮＯＷ ＰＲＯＪＥＣＴ ２６：ＳＣＥＮＥ＃１」を開催すると３０日、公式ＳＮＳなどで発表した。

投稿には「ユンホの大型プロジェクトが始動…７月１７〜１９日にソウル公演で華々しい幕開け」とつづられ、予告ティザーが公開された。所属事務所・ＳＭエンターテインメントによると、ソウル・オリンピックハンドボール競技場で公演が行われるという。

ユンホは今回の公演を“プロジェクト”と銘打ち、独自のコンサートブランドを構築していく計画だと伝えた。さまざまな経験を通して成長してきたユンホが、自我とアイデンティティーを探し求める旅路を描いた物語性あふれるステージを展開し、ミュージカルや演劇要素が融合したエンターテインメントショー形式を披露するという。

東方神起は今月２５日と２６日、横浜・日産スタジアムで日本デビュー２０周年記念公演「東方神起 ２０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＬＩＶＥ ＩＮ ＮＩＳＳＡＮ ＳＴＡＤＩＵＭ 〜ＲＥＤ ＯＣＥＡＮ〜」の最終公演で１３万人を動員。２０周年イヤーを締めくくるコンサートで、Ｂｉｇｅａｓｔ（ファンの呼称）を前に全３１曲を熱唱した。