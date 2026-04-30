Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎが３０日、都内で行われた密着ドキュメンタリー「Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ Ｓｕｍｍｅｒ Ｖａｃａｔｉｏｎ！！―７人のアメリカ旅―」（１日からディズニープラスで独占配信）の先行プレミア試写イベントに登壇した。

昨夏に開催したワールドツアー直後の１０日間、米国で夏休みを過ごす７人に密着。旅行プランニングの資格を持つ川島如恵留の企画のもと、２チームに分かれて雄大な大自然やカルチャーを満喫している。

会場の大歓声に迎えられた７人は、観客とともに「ナイスＴＪ！」とおなじみのポーズを決めた。川島は、２０２２年にグループで武者修行した米国を再訪した本作について「僕たちの原点の地で、自分自身と向き合った先に見える７人の姿に注目できるような旅をプランニングしました。７人がどのように成長し、どんな未来を一緒に見えるようになったのかに注目して欲しい」と呼びかけた。

予告編では、メンバーらが涙する姿が映し出されており、リーダーの宮近海斗は「あの涙の理由は、言葉にならない気持ちからだと思います」と回想した。真松田元太は「一生、Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ７人で居続けなきゃならないなという気持ちになった。エモかったし感動しましたね」としみじみ。川島は「本当にめちゃくちゃ感動する作品になっています。一緒に旅している気分で盛り上げて」と熱く語った。