「ベイブレード」と飲食を同時に楽しめる「BEYBLADE BAR」がタイ・バンコクに5月21日オープン！
【BEYBLADE BAR バンコク】 5月21日 オープン予定 場所：MBK Center
(C)Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO
タカラトミーはスポーツトイ「ベイブレードX」公式Xにおいて、「ベイブレード」と飲食を同時に楽しめる「BEYBLADE BAR」がタイ・バンコクに5月21日オープンすることを発表した。
「BEYBLADE BAR」のバンコク公式ページではタイ語でコンセプト、専用フードメニューや、限定ベイブレードなどの紹介が行われている。
＼ タイに上陸‼️ ᐟ／- 【公式】BEYBLADE BAR / ベイブレードバー (@beyblade_bar) April 30, 2026
東京・日本で大好評のベイブレードと飲食を同時に楽しめる「BEYBLADE BAR」が期間限定でバンコクに2026年5月21日(木)にオープン！
ベイブレードの体験エリアや展示、コラボメニュー、BEYBLADE… pic.twitter.com/9CkBwQr1TC
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