女優の畑芽育が３０日、都内で行われた「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６」（ＭＡＪ）のノミネート作品発表会に出席した。

昨年に初めて開催され、“アジア版グラミー賞”の呼び声も上がっている国内最大規模の音楽賞。６月１３日に行われる第２回に向けて、この日は主要６部門のノミネート作品などが紹介された。

今年初めて同賞のアンバサダーを務める畑は「世界の方に日本語の歌詞の素晴らしさを知ってほしい。言葉遊びとかも楽しんでほしいなと思います」とアピール。どんなときに音楽を聴くことが多いかを聞かれると「仕事現場に向かう移動の車とかで聴くことが多い。自分が出演するドラマの主題歌を聴いてパワーをもらったり、役の感情を引き出してもらうこともあります」と明かした。

自身の注目は最優秀ニュー・アーティスト賞だといい、「私と同世代のアーティストが活躍されている」と笑顔。「ＨＡＮＡさんが３部門（最優秀アーティスト賞、最優秀楽曲賞、最優秀ニュー・アーティスト賞）にノミネートされていて注目かなと思っています」と期待を膨らませていた。