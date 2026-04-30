Snow Man目黒蓮「間に合ったんで、来ちゃました」 フジ音楽番組『STAR』で笑顔
Snow Manが、4月30日放送のフジテレビ系音楽番組『STAR』（毎週木曜 後7：00）に出演。冒頭のトークでは、目黒蓮が出演していることについて盛り上がる一幕があった。
【写真】きれいな横顔…！新CM撮影中の目黒蓮
佐久間大介が「すごいきらびやかだし！そして、きょうは蓮いるんで！」と紹介すると、目黒は「はい、ちょっと時間間に合ったんで、来ちゃいました」と茶目っ気を交えて応じるなど、和やかな雰囲気が流れた。
今回、上垣皓太朗アナとタッグを組む今回のSTARナビゲーターには吉野が就任。THE RAMPAGEではボーカルを担当し、その美貌と透明感のある歌声でファンを魅了する吉野が上垣アナとどんな化学反応を見せるのかにも注目だ。
【写真】きれいな横顔…！新CM撮影中の目黒蓮
佐久間大介が「すごいきらびやかだし！そして、きょうは蓮いるんで！」と紹介すると、目黒は「はい、ちょっと時間間に合ったんで、来ちゃいました」と茶目っ気を交えて応じるなど、和やかな雰囲気が流れた。
今回、上垣皓太朗アナとタッグを組む今回のSTARナビゲーターには吉野が就任。THE RAMPAGEではボーカルを担当し、その美貌と透明感のある歌声でファンを魅了する吉野が上垣アナとどんな化学反応を見せるのかにも注目だ。