歌手の渡辺真知子が３０日、インスタグラムを更新。高田みづえさんとの２ショットをアップした。

「久しぶりの高田みづえさん」と紹介し「先月、元大関の若嶋津さんを見送ったばかり。小さな身体が痛々しい」と、夫の若嶋津さんを亡くしたばかりの高田さんを心配した。

今回は岩崎宏美がコンサートに招待してくれたといい、渡辺が高田さんの隣に座ったという。「ご主人を一人で８年半介護は、みづえちゃんご本人の意思と聞き『二人きりになれたのは、ソレが初めてなんじゃない？！』『そう』『（大変だったろうけど）いい時間だったね？！』『うん…』」というやり取りをしたという。

「もっと“二人きり”したかったみたいです。女将さんでしたし…」と高田さんの心中も推察。「今はお孫ちゃんのお世話で、モテモテの可愛いみづえばーばだそうです」と近況も紹介した。

渡辺は今年の正月にオルケスタ・デ・ラ・ルスのコンサートにゲスト出演したが、「その際、ＮＯＲＡさんと二人で歌ったのは『私はピアノ』でした」といい、練習のためにＹｏｕＴｕｂｅで高田さんの歌唱を聴いていたという。そのことも高田さんに報告し、旧交を温めた。

高田さんの夫の元若嶋津・日高六男さんは３月に肺炎のため死去。高田さんは８５年に結婚し芸能界を引退。約４０年、夫を支え、見送ったばかりだった。