K-1元3階級制覇王者の武尊（34）の妻でタレントの川口葵（27）が30日、自身のインスタグラムを更新。29日に行われた「ONE」のフライ級キックボクシング暫定世界王座決定戦で勝利し、有終の美を飾った夫を改めてねぎらった。

武尊は、現役ラストマッチとなった元ONEフライ級ムエタイ王者のロッタン・ジットムアンノンとの再戦に最終5RでTKO勝利。試合を見守った川口は「勝利おめでとう そして現役生活お疲れ様でした」と笑顔の2ショットを投稿し、一夜明けたこの日にも武尊の最新ショットを公開した。

獲得したベルトを大事そうに棚にしまう姿で、川口は「ONEのベルトを獲って置くために1番上の棚をずっと空けていたね！」と説明。「命懸けで戦って獲ったベルトを飾る姿は今までで1番嬉しそうでした 心からおめでとう」と改めて祝福した。

フォロワーからは「お疲れ様です 背中が誇らしいですねぇ」「偉大なチャンピオン ちょっと背伸びしてるのカワイイwww」「カッコ良すぎました！すっごく感動して嬉しくって泣いた」「世界一カッコいい」「背伸びしてるの可愛いですね」「妻のサポートがあっての勝利だと思います！お互いお疲れ様でした」などのコメントが寄せられている。