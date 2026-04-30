＜GW、自分だけ連休？＞介護は嘘！「連休は休むに限る〜」パートリーダー失格でしょ【第3話まんが】
私はハタナカマリです。3年ほど前からホームセンターでパートとして働いています。パートリーダーのサトウさんは語気が荒いタイプで、いわゆる「元ヤン」。GWは丸ごと休むくせに、出勤するパートたちの分担を決め「自分の許可なく勝手に変更するな」と言ってきました。そしてGW初日はミゾグチさんの密告で、配置換えを知ったサトウさんから怒りの電話が……。あまりの理不尽さに、私やパート仲間のノジマさんはため息をついたのでした。
サトウさんのSNSには派手なサングラスをかけ、バーベキューを楽しんでいる姿が……。「GW期間は介護があるから出られない」と言っていたのに！？ 嘘をついて丸ごと休み、大変な時期を他のパートたちに押し付けたのです。
どれだけ人をバカにすれば気が済むのか……。私だって腹が立つし、このままやられっぱなしなのは嫌です。リーダーとしてのサトウさんの不適切な行動を訴えるため、翌日から私はノジマさんと協力して証拠を残していくことにしました。
ノジマさんが見せてくれたSNSには、バーベキューを満喫するサトウさんの姿がありました。忙しいGW時期を「介護があるから」と他のパートたちに押し付け、私たちのことを「社畜」とあざ笑っている様子には怒りしかありません。
けれどこの程度のことでは、店長がまともに取り合ってくれるとは思えません。ノジマさんと私は、しっかり記録を取っていくことにしました。取り巻きのミゾグチさんは、何も知らずにサトウさんの理不尽な電話を取り次いできます。私とノジマさんは言い逃れのできない証拠を揃えて、パートリーダーの横暴なふるまいを明らかにしたいと考えています。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
サトウさんのSNSには派手なサングラスをかけ、バーベキューを楽しんでいる姿が……。「GW期間は介護があるから出られない」と言っていたのに！？ 嘘をついて丸ごと休み、大変な時期を他のパートたちに押し付けたのです。
どれだけ人をバカにすれば気が済むのか……。私だって腹が立つし、このままやられっぱなしなのは嫌です。リーダーとしてのサトウさんの不適切な行動を訴えるため、翌日から私はノジマさんと協力して証拠を残していくことにしました。
ノジマさんが見せてくれたSNSには、バーベキューを満喫するサトウさんの姿がありました。忙しいGW時期を「介護があるから」と他のパートたちに押し付け、私たちのことを「社畜」とあざ笑っている様子には怒りしかありません。
けれどこの程度のことでは、店長がまともに取り合ってくれるとは思えません。ノジマさんと私は、しっかり記録を取っていくことにしました。取り巻きのミゾグチさんは、何も知らずにサトウさんの理不尽な電話を取り次いできます。私とノジマさんは言い逃れのできない証拠を揃えて、パートリーダーの横暴なふるまいを明らかにしたいと考えています。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子