新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の罹患後症状、いわゆる「コロナ後遺症」は、オミクロン株が主流となった後も一定の割合で発生し続けていて、医学的・社会的な課題として残っています。

【図を見る】記憶障害（ブレインフォグ）を訴える患者においてS抗体価が有意に低値 N抗体価は急性期の重症度と性差を反映

倦怠感や頭痛・不眠、記銘力（短期記憶）低下といった症状が長期間続く一方、その重症度を客観的に評価できる指標（バイオマーカー）はこれまで確立されていませんでした。

こうした状況のなか、岡山大学のグループが血中のウイルス抗体価に着目した新たな研究成果を発表しました。

275人のコロナ後遺症患者を対象に抗体価を解析

岡山大学学術研究院医歯薬学域（医）御津地域総合診療医学講座の川口満理奈助教（特任）、岡山大学病院 総合内科・総合診療科の櫻田泰江医員、学術研究院医歯薬学域（医）総合内科学の大塚文男教授らのグループは、2023年7月～2024年11月に岡山大学病院のコロナ・アフターケア外来を受診した、オミクロン株期の感染によるコロナ後遺症患者275人（女性146人・男性129人、中央値41歳）を対象に研究を行いました。

研究グループは、対象患者の血清中に存在するSARS-CoV-2ウイルスに対する2種類の抗体──抗スパイク（S）抗体と抗ヌクレオカプシド（N）抗体──の抗体価（濃度）を測定し、臨床症状や患者の背景因子との関連を解析しました。

S抗体は、ワクチン接種歴と自然感染歴の両者を反映するのに対し、N抗体は自然感染歴のみを反映するという特性があります。

この研究成果は2026年4月22日、国際学術雑誌「British Journal of Biomedical Science」に掲載されました。

S抗体価が低い患者にブレインフォグやQOL低下が多い

解析の結果、血中S抗体価はワクチン接種回数と強く相関することが確認されました。

そして、注目すべき知見として、記憶障害（ブレインフォグ）を訴える患者においてS抗体価が有意に低値であることが示されました。

この関連は、ロジスティック回帰分析により、年齢・性別・BMI・受診までの日数・罹患時の重症度・ワクチン接種の有無とは独立して認められ、さらにEQ-VASスコアで評価した生活の質（QOL）の低下とも相関が確認されました。

「ブレインフォグ」とは、新型コロナウイルス感染後にみられる後遺症の一つで、思考や集中力、記憶力が低下したように感じる状態を指します。

正式な医学用語ではないものの、多くの患者が「霧がかかったよう」「ぼんやりする」などと表現する症状です。客観的な評価が難しいこの症状に、血中抗体値という指標が関連しているという今回の知見は、診療現場にとって大きな意味を持ちます。

※図１・図２の箱ひげ図の説明

箱ひげ図は、データのばらつきや特徴を一目で示すグラフです。中央の「箱」は数値の真ん中50％が入る範囲で、多くの人やケースが集まる「ふつうの範囲」を表します。箱の中の線は中央値、ひげ（縦の線）は全体の広がりを示し、外れた点は特異な値を意味します。さらに「×」は平均値を示し、中央値との違いからデータの偏りも読み取ることができます。

N抗体価は急性期の重症度と性差を反映

いっぽう、自然感染歴を反映するN抗体価については、急性期の症状が重度であった患者（中等症～重症）ほど高値であり、初期の感染負荷を反映していることが分かりました。近年、コロナ感染時にPCRや抗原検査が省略されやすい状況を踏まえると、感染歴を確認するうえでもN抗体測定は有用といえます。

また、ワクチン未接種の患者における解析では、N抗体価は感染から受診までの経過とともに1日あたり約0.34%の割合で減衰することが算出されました。さらに、女性は男性よりもN抗体価が高く、コロナ後遺症の発生リスクにおける性差との関連が示唆されました。

免疫学的指標との相関についても検討されており、N抗体価は血中のリンパ球数や免疫グロブリン（IgG、IgM）レベルと正の相関を示しました。

なお、従来株やデルタ株を含む以前の後遺症研究では補体（CH50）やフェリチンといった炎症指標がブレインフォグと関連することが報告されていましたが、今回のオミクロン株期の後遺症患者ではこれらとN抗体価との間に相関は認められなかったということです。

S抗体とN抗体の「組み合わせ評価」がカギ

研究グループは、S抗体とN抗体がそれぞれ異なる側面からコロナ後遺症の病態を反映しており、両者を組み合わせて評価することで、コロナ後遺症の症状や程度をより客観的に捉えられる可能性を示しています。

コロナ後遺症、特にブレインフォグと呼ばれる認知機能の低下は、患者の日常生活や社会活動に深刻な影響を及ぼすが、その客観的な評価手法はいまだ確立されていません。

今回の結果は、これまで自覚症状に頼らざるを得なかった後遺症の病態把握において、血中の抗体プロファイルが一つの客観的な指標となり得ることを示唆するものです。

ただし、今回の知見は単一施設での解析に基づくものであり、抗体価のみで症状のすべてを判定できるわけではありません。今後は、他の臨床指標や患者背景とあわせた総合的な判断のもと、臨床現場での診断や適切なフォローアップへの貢献が期待されています。

「コロナ後遺症の病態解明につながれば」

川口助教は「感染後の免疫反応と、記憶障害（ブレインフォグ）や生活の質の低下の関係性が示唆されたことは興味深い結果と考えます。コロナ後遺症におけるブレインフォグの病態解明の一助となれば幸いです」と述べています。

櫻田医員「コロナ後遺症の病態解明、バイオマーカーの確立に近づく結果が得られました。引き続き、患者さんの回復に貢献できるようなエビデンスの創出を進めてまいります」。

大塚教授は「新型コロナ感染症の患者さん自体は減少しておりますが、コロナ後遺症のため治療を続けている患者さんは、まだ多くおられます。引き続き、コロナ後遺症に関する診療と研究を継続していく必要性を感じています」とコメントしている。

岡山大学病院のコロナ・アフターケア外来は2021年2月から5年以上にわたって対面診療と研究を継続してきました。新型コロナウイルス感染症そのものの患者数が減少しつつある今もなお、後遺症に悩む患者は少なくありません。こうした患者の回復を支えるエビデンスの積み重ねが、今まさに求められています。

論文情報

論文名：Clinical utility of SARS-CoV-2 antibody titers in the management of patients with long COVID infected with the Omicron variant

掲載誌：British Journal of Biomedical Science 83:16255, 2026.

DOI：doi.org/10.3389/bjbs.2026.16255